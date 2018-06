Shock Real Madrid | Cristiano Ronaldo via a prezzo di saldo | nuova clausola rescissoria

Mondiali - Argentina Shock : valanga di bugie su Messi e Sampaoli - in realtà sono le prime vittime del dramma Albiceleste : L’Argentina è a un passo dall’eliminazione al primo turno dei Mondiali di Russia 2018: un dramma sportivo per la Selección, che quattro anni fa in Brasile aveva raggiunto addirittura la finale, battuta dalla Germania soltanto nei tempi supplementari a pochi minuti dai rigori. E con l’Olanda neanche qualificata, sono già due le semifinaliste dell’ultima edizione dei Mondiali a mancare dal quadro che si prospetta per gli ...

Pallotta Shock : “Nainggolan all’Inter - Alisson al Real” - tifosi della Roma basiti! : Alisson e Nainggolan ceduti dalla Roma, questa la notizia clamorosa rivelata dal patron del club giallorosso James Pallotta “Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi. Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all’Inter”. Parole shock quelle rilasciate dal presidente della Roma James Pallotta ad Areanapoli.it. Interpellato in merito alla ...

Il Real Madrid si inchina di fronte a Cristiano Ronaldo : offerta di contratto Shock - ma non c’è il sì! : Cristiano Ronaldo alle prese con una decisione che potrebbe modificare la propria carriera in maniera molto significativa: restare o meno al Real Madrid? “Cristiano Ronaldo non è il Real Madrid”. Questo il pensiero di Marcelo, esternato pochi giorni fa, ma la proprietà sembra pensarla un po’ diversamente. Nonostante lo ‘sgarbo’ da parte di Cristiano Ronaldo, il quale ha palesemente dichiarato di voler andar via, ...

Ecco perché Zidane ha lasciato il Real Madrid. E arriva l'offerta Shock degli emiri : "Non sto cercando un'altra squadra. Ho bisogno di un po' di tempo da dedicare a me". Parola di Zinedine Zidane diventato improvvisamente "uomo mercato" dopo il clamoroso addio al Real Madrid. Tante ...

Shock Karius : “commozione cerebrale durante la gara contro il Real Madrid” : Partita da dimenticare quella per il portiere Karius nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, il numero uno autore di errori clamorosi. Il portiere del Liverpool si è sottoposto ad una TAC cerebrale negli States, è emerso che nel corso della stessa gara Karius aveva subìto una commozione cerebrale dopo l’impatto con Sergio Ramos: “Abbiamo ricevuto numerose chiamate oggi circa lo stato di salute del portiere del ...

Zidane via dal Real Madrid per il Qatar/ 50 milioni annui - 200 totali : offerta Shock per allenare la nazionale : Zidane via dal Real Madrid per il Qatar, 50 milioni annui, 200 totali: offerta shock per allenare la nazionale durante i Mondiali del 2022, che si terranno proprio sul Golfo Persico(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:54:00 GMT)

Zidane in conferenza stampa LIVE - addio Shock al Real Madrid : “è un momento duro ma era giusto cambiare” : Clamoroso annuncio di Zinedine Zidane, il tecnico lascia a sorpresa il Real Madrid dopo la vittoria della terza Champions League, decisione ufficializzata in conferenza stampa. “Ho deciso di non continuare sulla panchina del Real Madrid. E’ un momento duro e importante. Questa squadra deve continuare a vincere e per questo ha bisogno di un cambio in panchina. Parlo di altre metodologie di lavoro, per questo ho preso questa ...

Shock Cristiano Ronaldo - l’addio : “è stato bello giocare al Real Madrid” : Il Real Madrid ha vinto la tredicesima Champions League ma a fare discutere sono state le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo al termine della partita, dichiarazioni che sembrano d’addio, “è stato bello giocare al Real Madrid”, al termine della stagione potrebbe esserci un clamoroso trasferimento in un altro club. “Ora voglio godermi questo momento, nei prossimi giorni darò invece una risposta ai tifosi che sono stati ...

GF 2018 - Aida Nizar Shock dopo il reality : "Nella casa sono stata provocata - ferita - sfidata" : Le ultime dichiarazioni di Aida Nizar su Baye Dame stanno facendo scalpore: per alcuni tutto ciò che arriva da questa donna è oro colato ormai, perciò vi lasciamo immaginare le reazioni a queste dichiarazioni shock dopo il Grande Fratello 2018. Lei continua a professarsi innocente, dice di essere stata una vittima del gruppo e che non ha fatto assolutamente nulla per provocare reazioni spropositate nei suoi confronti, ma una descrizione perfetta ...

