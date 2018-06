Sfuma il sogno di Panama | niente punticino in Russia Tunisia | rimonta e vittoria | 2-1

Open di Francia - Sfuma il sogno della finale per Cecchinato - vince Thiem : 3 sfuma il sogno [VIDEO] di Marco Cecchinato al torneo di Parigi. Sulla terra rossa del Roland Garros, il tennista siciliano si ferma in semifinale, superato in tre set dall'austriaco Dominic Thiem: 7-5, 7-6 e 6-1. Il secondo finalista è Rafael Nadal. Numero 1 al mondo vittorioso 6-4, 6-1 e 6-2 sull'argentino Juan Martin Del Potro, in oltre due ore di gioco. La finale tra Nadal, a caccia dell'undicesima affermazione nello Slam ...

Roland Garros - Sfuma il sogno di Cecchinato : in finale va Thiem : Marco Cecchinato si ferma in semifinale battuto da Thiem tre set a zero: 7/5 7/6 6/1. E' stata una semifinale di altissimo livello dove il venticinquenne siciliano ha giocato alla pari i primi due set ...

Roland Garros - Sfuma il sogno per Fognini : PARIGI - Si ferma ai quarti di finale Fabio Fognini . Il tennista ligure non riesce a imporsi contro Cilic , testa di serie n. 3, in uno dei match più emozionanti dell'intero torneo. La parola fine ...

Giro d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - la crisi al momento sbagliato. Il sogno è Sfumato sul più bello : Sono sfumati all’ultimo i sogni di gloria di Domenico Pozzovivo al Giro d’Italia 2018. Il 35enne lucano dopo aver entusiasmato i tifosi italiani per diciotto tappe è andato in crisi proprio nella frazione chiave, vedendo così vanificati gli sforzi fatti fino ad ora. Sul traguardo odierno di Bardonecchia il nativo di Policoro ha infatti accusato otto minuti e mezzo da Chris Froome, scivolando così in sesta posizione nella classifica ...

Calcio - Europei U17 2018 : Sfuma ai calci di rigore il sogno dell’Italia - l’Olanda è campione : Sono ancora i calci di rigore a spezzare il sogno degli azzurrini agli Europei Under17 di calcio. La squadra di Carmine Nunziata è stata sconfitta in finale dall’Olanda ai calci di rigore per 4-1, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 2-2. L’Italia si deve quindi accontentare di un altro secondo posto dopo quello del 2013 (sconfitti dalla Russia) e non riesce a conquistare il primo titolo europeo U17 della ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - un errore pesantissimo. Il sogno iridato è già Sfumato - Marquez lontano anni luce : “Caro Dovi, stavolta l’hai fatta grossa!“. Se lo sarà detto e stradetto nella sua testa Andrea Dovizioso in questa poco fortunata, per lui, domenica 20 maggio a Le Mans. Il quinto giro del Gp transalpino e l’esaltazione del primo posto conquistato, mettendo in scena un sorpasso preciso e puntuale sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, è durata poco. Un errore in frenata e l’anteriore della GP18 si è chiuso ...

Under 17 donne - Sfuma contro Inghilterra sogno azzurro : sfuma nella ripresa il sogno dell’Italia. A Marijampole, dopo un bel primo tempo giocato alla pari e chiuso sullo 0-0, l’Under 17 femminile consegna all’Inghilterra, 4-0, la qualificazione alla semifinale europea. C’è rammarico sui volti delle azzurrine, protagoniste comunque di una stagione straordinaria, come ha sottolineato lo stesso Migliorini: “Le ragazze sono state bravissime e io fortunato a vivere una ...

Per le azzurrine Sfuma il sogno della semifinale : La nazionale femminile Under 17 non ce l'ha fatta a centrare la storica semifinale dell'Europeo in Lituania. l'Italia di Migliorini è stata battuta nettamente 4-0 dall'Inghilterra nei quarti di finale.

Inter-Sassuolo 1-2 - Sfuma il sogno Champions? Oggi la Lazio può chiudere il discorso : Inter-Sassuolo 1-2- Un tracollo improvviso e inaspettato. L’inter crolla in casa contro il Sassuolo e dice addio, quasi sicuramente, al sogno Champions League. Decidono i gol di Politano e Berardi. Inutile il bel gol di Rafinha. Spalletti a fine gara è apparso visibilmente provato: “Abbiamo dato tutto, ma non è bastato“. Brutto ko dinanzi a […] L'articolo Inter-Sassuolo 1-2, sfuma il sogno Champions? Oggi la Lazio può ...

Sfuma il sogno del Les Herbiers : la coppa di Francia è del Psg : Sfuma il sogno del Les Herbiers, la squadra di terza serie arrivata in finale della coppa di Francia, contro i milionari del Paris Saint Germain. Cavani , a segno su rigore nella ripresa, e compagni ...

