Sesso e ricatti in Regione Veneto - sospeso alto funzionario : Sesso e ricatti in Regione Veneto, sospeso alto funzionario L’ultrassessantenne, accusato di violenza sessuale e di tentata concussione ai danni di alcuni dipendenti precari, nega ogni addebito Continua a leggere L'articolo Sesso e ricatti in Regione Veneto, sospeso alto funzionario proviene da NewsGo.