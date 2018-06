Sergio Tacchini lancia Terrazzo | l’anteprima della FW18 GALLERY

Sergio Tacchini in collaborazione con Self Made : la capsule collection di Gianfranco Villegas : Sergio Tacchini: nuova collaborazione con Self Made per la primavera-estate 2019 Sergio Tacchini, storico sportswear brand italiano, grazie alla collaborazione con Self Made ha sfilato a Parigi con una mini capsule creata in collaborazione con il brand di Gianfranco Villegas. I capi che compongono questa capsule sono tratti dall’archivio storico Tacchini e vengono completamente “ricostruiti” con volumi oversize e interventi grafici che ne ...

Pitti Uomo - Sergio Tacchini x Band of Outsiders : Sergio Tacchini, storico marchio sportswear italiano, e Band of Outsiders, giovane marca americana di abbigliamento maschile, si sono incontrati in occasione di Pitti Uomo per presentare una capsule collectioni che reinterpreta in modo brioso gli iconici look del passato. Polo e T-shirt sono stati presentati in nuovi colori a contrasto nelle maniche e nei colletti, mentre gli iconici Orion tracktop, indossati negli anni ’80 dai campioni di ...