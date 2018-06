Roma - intascava la tassa di soggiorno del Plaza : Sequestrati 2 milioni di euro al padre della compagna del premier Conte : Aveva intascato la tassa di soggiorno per quattro anni, dal 2014 al 2018, invece di versarla al Comune di Roma. Per un totale di 2 milioni di euro, somma che oggi il gip Giovanni Giorgianni, su richiesta della procura, ha provveduto a sequestrare a Cesare Paladino. L’uomo, accusato di peculato, è amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a 4 stelle nella centralissima via del Corso. La figlia di ...

Sequestrati 2 milioni a patron Plaza : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Dal 2014 al 2018 si è intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha ...

Aemilia - duro colpo alla ‘ndrangheta di Modena/ Famiglia Sarcone : Sequestrati beni per 8 milioni di euro : Aemilia, duro colpo alla ‘ndrangheta di Modena. Famiglia Sarcone: sequestrati beni per 8 milioni di euro nelle scorse ore da parte delle forze dell'ordine locali, insiene a quelle di Crotone(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:20:00 GMT)

Mafia a Ostia - Sequestrati ai fratelli Fasciani beni per oltre 18 milioni : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal locale Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della ...

A Roberto Formigoni Sequestrati 5 milioni di euro dalla procura della Corte dei Conti : La procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha eseguito un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni di euro a carico di Roberto Formigoni, ex Governatore lombardo ed ex senatore, per la vicenda Maugeri, per il quale è già stato condannato in primo grado a sei anni per corruzione.--I pm contabili hanno eseguito anche sequestri conservativi a carico di altri, tra cui l'ex faccendiere Pierangelo Daccò e l'ex assessore ...