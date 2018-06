Senegal-Colombia 0-1 | decide Mina | Cafeteros agli ottavi come primi 

Mondiali 2018 : Senegal-Colombia 0-1 e Giappone-Polonia 0-1 : l’ultima africana eliminata per il numero di ammonizioni : Il gol di Yerry Mina ribalta il girone: Cafeteros agli ottavi con gli asiatici, senegalesi fuori solo per la differenza a loro sfavore di cartellini gialli subiti (6 contro 4)

PAGELLE / Senegal Colombia (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : PAGELLE Senegal Colombia (0-1): i voti della partita giocata per la terza giornata del gruppo H ai Mondiali 2018. Yerry Mina qualifica i Cafeteros, africani eliminati per i cartellini gialli(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:37:00 GMT)

La Colombia condanna il Senegal : finisce il sogno mondiale di Koulibaly : Esce anche il Senegal, neppure un?africana passa al secondo turno del mondiali, dall?86 è la prima volta, ovvero da quando esistono gli ottavi di finale. L?1-0 firmato...

Senegal-Colombia 0-1 - avanti i sudamericani : Roma, 28 giu. , askanews, La Colombia batte il Senegal 1-0 e stacca il biglietto da prima del girone H ai Mondiali di Russia 2018 per gli ottavi di finale. Se la vedrà contro la seconda classificata ...

Senegal-Colombia 0-1 : decide il gol di Mina. Africani eliminati per colpa dei cartellini : La rete di Mina che porta la Colombia agli ottavi 17:56 LA CRONACA DELLA GARA 28 giu 17:56 E' FINITA: MINA TRASCINA LA COLOMBIA AGLI OTTAVI. LA NAZIONALE DI CUADRADO E' PRIMA NEL GIRONE 28 giu 17:39 ...

Mondiali Russia 2018 – Le foto più belle di Senegal-Colombia : decide Mina - il ‘fenomeno’ che fa panchina al Barcellona [GALLERY] : Finale da batticuore fra Senegal e Colombia, ultima gara del Girone-H: Yerri Mina regala la qualificazione ai Cafeteros e condanna gli africani! Nella nostra gallery le foto più belle della partita La Colombia supera il Senegal nel finale di partita e accede agli ottavi. Gli africani, nonostante l’arrivo a pari punti con il Giappone, devono dire addio alla competizione a causa di due cartellini gialli in più rispetto alla squadra ...

Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Los Cafeteros volano agli ottavi con il gol di Mina - eliminazione beffarda per gli africani : La Colombia batte 1-0 il Senegal e vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Los Cafeteros hanno vinto lo scontro diretto grazie al gol di Mina al 74’ e si qualificano così come primi classificati nel Gruppo H. Beffati invece I Leoni della Teranga che vengono eliMinati per il coefficiente fair play, che premia il Giappone avendo accumulato due cartellini gialli in meno nelle gare disputate. Avvio di gara su ritmi bassi, con nessuna ...

Mondiali 2018 : Senegal-Colombia 0-1 e Giappone-Polonia 0-1 : eliminati gli africani : Il gol di Yerry Mina ribalta il girone: Cafeteros agli ottavi con gli asiatici, senegalesi fuori solo per la differenza a loro sfavore di giocatori ammoniti

Pagelle Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Mina e Ospina decisivi per le sorti del match : Pagelle Senegal-Colombia 0-1 SENEGAL K.N’Diaye 6. Nel primo tempo interviene sulla punizione di Quintero, ma l’estremo difensore senegalese risponde presente. Nella ripresa è autore di un’ottima uscita in scivolata che anticipa Muriel. Non può più di quel tanto sull’unica rete subita Gassama 6. I Leoni della Teranga non sviluppano frequentemente le loro azioni dalla zona destra del campo, perciò in fase offensiva non si fa ...

Mondiale 2018 - la Colombia batte il Senegal e vola agli ottavi con il Giappone : La Colombia di Pekerman scaccia via i fantasmi e le critiche piovute sulla testa dei Cafeteros dopo la sconfitta all'esordio contro il Giappone. Il gol di Mina, realizzato nella ripresa, ha permesso così ai sudamericani di vincere la partita e di portarsi così a quota 6 punti nel gruppo H. La partita è stata equilibrata con il Senegal che può recriminare per un rigore prima assegnato e poi revocato dal Var, anche se la decisione del direttore di ...

Senegal-Colombia 0-1 : decide il gol di Mina. Cuadrado agli ottavi da primo : CT: Pekerman Ammoniti: Mojica, Niang 17:56 LA CRONACA DELLA GARA 28 giu 17:56 E' FINITA: MINA TRASCINA LA COLOMBIA agli ottavi. LA NAZIONALE DI Cuadrado E' PRIMA NEL GIRONE 28 giu 17:50 Dopo aver ...

La Colombia spezza l’imbattibilità del Senegal! La Polonia non fa sconti - Giappone premiato per la propria ‘correttezza’ : La Colombia batte il Senegal, africani fuori da Russia 2018: l’arrivo a pari punti premia il Giappone, sconfitto dalla Polonia, ma agli ottavi a causa del coefficiente fair play Senza una vera e propria big, con due outsider di lusso, Colombia e Polonia, che non fanno della continuità la loro arma migliore e due underdog come Senegal e Giappone pronte a giocarsela fino alla fine, il Girone-H dei Mondiali di Russia 2018 si prospettava uno ...

Diretta/ Senegal Colombia Mondiali 2018 (risultato finale 0-1)streaming video e tv : Colombia prima - Senegal out : Diretta Senegal Colombia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia del pass per gli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:52:00 GMT)

DIRETTA/ Senegal Colombia Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : la sblocca Yerri Mina! : DIRETTA Senegal Colombia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia del pass per gli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:30:00 GMT)