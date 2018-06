Senegal-Colombia 0-1 | decide il gol di Mina Cuadrado agli ottavi da primo

Pagelle Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Mina e Ospina decisivi per le sorti del match : Pagelle Senegal-Colombia 0-1 SENEGAL K.N’Diaye 6. Nel primo tempo interviene sulla punizione di Quintero, ma l’estremo difensore senegalese risponde presente. Nella ripresa è autore di un’ottima uscita in scivolata che anticipa Muriel. Non può più di quel tanto sull’unica rete subita Gassama 6. I Leoni della Teranga non sviluppano frequentemente le loro azioni dalla zona destra del campo, perciò in fase offensiva non si fa ...

Mondiale 2018 - la Colombia batte il Senegal e vola agli ottavi con il Giappone : La Colombia di Pekerman scaccia via i fantasmi e le critiche piovute sulla testa dei Cafeteros dopo la sconfitta all'esordio contro il Giappone. Il gol di Mina, realizzato nella ripresa, ha permesso così ai sudamericani di vincere la partita e di portarsi così a quota 6 punti nel gruppo H. La partita è stata equilibrata con il Senegal che può recriminare per un rigore prima assegnato e poi revocato dal Var, anche se la decisione del direttore di ...

La Colombia spezza l’imbattibilità del Senegal! La Polonia non fa sconti - Giappone premiato per la propria ‘correttezza’ : La Colombia batte il Senegal, africani fuori da Russia 2018: l’arrivo a pari punti premia il Giappone, sconfitto dalla Polonia, ma agli ottavi a causa del coefficiente fair play Senza una vera e propria big, con due outsider di lusso, Colombia e Polonia, che non fanno della continuità la loro arma migliore e due underdog come Senegal e Giappone pronte a giocarsela fino alla fine, il Girone-H dei Mondiali di Russia 2018 si prospettava uno ...

Senegal-Colombia 0-0 La Diretta In palio un ottavo per due : E' un vero e proprio spareggio per gli ottavi di finale quello tra Senegal e Colombia, in programma a Samara. Due risultati su tre a disposizione degli uomini del ct Cissè, attualmente a...

Mondiali Russia - Senegal-Colombia : sugli spalti il clima è caldissimo [FOTO] : Continuano a regalare grande spettacolo i Mondiali in Russia, ultima giornata della fase a gironi si decidono le ultime squadre qualificate agli ottavi di finale. In campo Senegal e Colombia che si affrontano in una partita fondamentale per la qualificazione, spalti bollenti già prima della partita, in particolar modo le tifose colombiane regalano spettacolo. In alto ecco la sexy fotogallery.

