' Sei del Senegal | niente casa in affitto' | 22 anni | un lavoro a tempo indeterminato e non

Orizzonti Verticali : Sei giorni di teatro - danza e performance all'insegna dell'interdisciplinarietà delle arti : In programma spettacoli e performance diversi tra loro come origini e metodologie di lavoro. danza, teatro, performance, workshop, incontri tra operatori e pubblico invaderanno la città di San ...

La svolta dei direttori scelti con bando internazionale - mai più muSei cimiteri delle arti : Potrebbe sembrare una barzelletta quella iniziata nel 2015 ma non lo è. All'epoca l'allora ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, in accordo con il premier Matteo Renzi che aveva lanciato per primo l'idea, cominciò quella che sarebbe stata una grande riforma del sistema museale italiano cambiando radicalmente il metodo di selezione dei direttori e il ruolo dei dirigenti.A seguito di una valutazione fatta tramite regolare ...

“Sei” di Scimone e Sframeli è una lezione su come mettere in scena Pirandello senza soccombergli : Al Napoli Teatro Festival Italia diretto da Ruggero Cappuccio è andato in scena, con gran successo di pubblico, "Sei" di Scimone e Sframeli, adattamento di "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello. Ne viene fuori una pièce che riunisce il linguaggio teatrale della compagnia siciliana con la lingua del grande maestro.Continua a leggere

MuSei : via libera del Consiglio di Stato ai direttori stranieri : Accolto il ricorso in appello del Mibact perché 'la normativa UE non consente di escludere un cittadino dell'Unione europea da una selezione pubblica' - Il Consiglio di Stato dice sì ai direttori ...

Roma - arrestati Sei poliziotti e un dipendente della Procura : “Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio” : Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un ...

La risposta di Pif alla crisi del Pd : ‘Se Sei ricco è facile essere di sinistra’ : Secondo Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, al giorno d’oggi solo “quando sei ricco è facile essere di sinistra”. Una critica durissima al Pd e ai suoi alleati all’indomani dell’ennesima sconfitta elettorale del centrosinistra [VIDEO], che il noto regista, attore e conduttore tv pronuncia di fronte ai microfoni di Circo Massimo, la trasmissione radiofonica di Radio Capital condotta dal giornalista Massimo Giannini. Ma Pif approfondisce il ...

MuSei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

SeiF - I cortometraggi vincitori della terza edizione di Aqua Film Festival all'Isola d'Elba : ... la manifestazione di tre giorni di incontri, cinema, giochi, spettacoli organizzati da Acqua dell'Elba con il patrocinio di Legambiente, Accademia delle Belle Arti di Brera, Università IULM, Parco ...

'Ndrangheta - delitto Vinci : Sei fermi : 6.13 Operazione antimafia dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Vibo Valentia e del Ros, che stanno eseguendo 6 provvedimenti di fermo a carico di esponenti della famiglia Mancuso di Limbadi (VV). L'operazioone, coordinata dalla Dda di Catanzaro, giunge a seguito di indagini sull'omicidio di Matteo Vinci, ucciso lo scorso aprile con un ordigno che era stato piazzato e fatto esplodere nella sua auto.

Turchia - “insulti a Erdogan sui social” : almeno Sei arresti nel giorno del voto : Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto Continua a leggere L'articolo Turchia, “insulti a Erdogan sui social”: almeno sei arresti nel giorno del voto proviene da NewsGo.

Migranti - il tweet della Lifeline a Salvini : "Vieni qui - Sei il benvenuto" : "Non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Ieri il ministro aveva detto: "Certe navi si devono scordare l'Italia"