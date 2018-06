Sea of Thieves | arrivano scheletri esplosivi e altro ancora con il nuovo evento Gunpowder

Sea of ??Thieves : superate le aspettative di vendita di Microsoft e Rare nel primo giorno : Il numero di vendite e di giocatori acquisiti da Sea of ​​Thieves tra Game Pass e vendite sono stati un punto interrogativo sin dal lancio, e tutt'ora non vi sono ancora numeri esatti ma sappiamo quanto meno che il gioco ha superato le aspettative di vendita interne di Microsoft e Rare con un significativo margine di distacco.Come riporta PCgamesn il producer di Rare Joe Neate ha diochiarato che sono stati battuti tutti i numeri di ...

Sea of Thieves : arriva il primo evento settimanale Skeleton Thrones Event : Sea of Thieves ci presenta il suo nuovo Evento settimanale, Skeleton Thrones Event, ed introduce in gioco diverse novità tra cui i dobloni che costuiranno una nuova moneta di gioco che permetterà di acquistare oggetti esclusivi.Sconfitto il Megalonte saremo chiamati ad andare in cerca degli Skeleton Thrones, un totale di dieci troni che non sarà semplice trovare, per lo meno potremo seguire gli indizi del Topo di Sentina che ci aspetta in ogni ...

Sea of Thieves : in arrivo due nuove espansioni nel corso dell'estate : Sulla scia di Hungering Deep, Sea of ​​Thieves presenterà non una, ma ben due espansioni!Sea of ​​Thieves, anche se è stato lanciato solo a marzo, continua ad arricchirsi di contenuti. Nel corso dell'E3 Microsoft ha annunciato due espansioni che dovrebbero arrivare questa estate.Il gioco, in realtà, è stato aspramenente criticato per la mancanza di contenuti: dopo poco tempo sembra non ci sia molto da fare e la speranza è ...

Il nuovo aggiornamento di Sea of Thieves permette di aprire e chiudere la ciurma durante il gioco : Rare continua ad aggiornare il suo Sea of Thieves e, dopo la pubblicazione dell'espansione The Hungering Deep, ecco arrivare l'aggiornamento 1.1.1 che introduce nel titolo piratesco alcune interessanti novità.Come riporta Gameranx (dove è possibile leggere il changelog completo), la nuova patch permette ora ai giocatori di aprire e chiudere la ciurma durante il gioco, quindi non sarà più necessario uscire e rientrare per avere un'opzione di ...

Rare : Sea of ??Thieves ha avuto un lancio di successo. Quattro team sono attualmente al lavoro sui contenuti di gioco : Nonostante la critica non abbia riservato una straordinaria accoglienza a Sea of ​​Thieves, sembra che in realtà abbia avuto un lancio di successo per Rare a prescindere, al punto che ora sta raddoppiando gli sforzi per fornire contenuti per il gioco costantemente. Il che è positivo, considerando che uno dei motivi delle recensioni negative risiedeva proprio nella mancanza di contenuti."In definitiva, abbiamo avuto un lancio di ...

Sea of Thieves : l'espansione The Hungering Deep è ora disponibile per PC e Xbox One : Finalmente ci siamo, Rare e Microsoft hanno reso disponibile la nuova espansione di Sea of Thieves, The Hungering Deep, un aggiornamento che porta all'interno del gioco piratesco alcune interessanti novità.Come segnalano i colleghi di VG247, vi avvertiamo che i server sono attualmente in manutenzione, quindi si dovrebbe riuscire a procedere al download dell'update a partire dalle ore 15.In precedenza gli sviluppatori di Sea of Thieves avevano ...

Sea of Thieves Hungering Deep aggiunge la campagna : uscita 29 maggio e novità : Sea of Thieves sta per ricevere il primo DLC con The Hungering Deep. Si tratta di un aggiornamentoi che introduce una vera e propria campagna. Prevede alcune missioni collegate ad un tema centrale che si concluderà con la caccia al gigantesco squalo megalodonte, come si legge sul sito ufficiale. Arriva la campagna grazie a Sea of Thieves Hungering Deep Grazie alla nuova campagna The Hungering Deep i giocatori avranno la possibilità di ...

Sea of Thieves : in arrivo una nuova campagna con l'aggiornamento The Hungering Deep : Poco tempo fa, Rare ha annunciato ufficialmente la data di lancio per l'espansione The Hungering Deep del suo Sea of Thieves, i giocatori potranno mettere le mani sull'aggiornamento a partire dal 29 maggio.Ora, grazie alla segnalazione di Polygon, scopriamo che il team ha pubblicato un video diario nel quale si parla proprio delle novità in arrivo con l'update e, tra tutte, spicca l'introduzione di una nuova campagna con il primo personaggio ...

Sea of Thieves : la patch 1.0.8 aggiunge tante nuove opzioni e migliora le prestazioni del gioco : Rare e Microsoft hanno reso disponibile oggi una nuova patch per Sea of Thieves, la 1.0.8, che piuttosto che aggiungere contenuti introduce alcune preziose opzioni che miglioreranno senza dubbio l'esperienza di tutti i giocatori del titolo piratesco dello studio britannico.Come riporta Wccftech, l'aggiornamento ha un peso di 1,22 GB su Xbox One e di 1,18 GB su PC, e segna il debutto di un'opzione che permette di selezionare, per ogni arma da ...

Sea of Thieves : l'aggiornamento The Hungering Deep ha una data di uscita : Rare e Microsoft hanno annunciato la data di uscita per il primo importante aggiornamento di contenuti di Sea of ​​Thieves.l'aggiornamento è intitolato The Hungering Deep e uscirà il 29 maggio, il che significa che mancano meno di due settimane al lancio.Come riporta Dualshockers, accanto all'annuncio, riceviamo un trailer, promesso dagli sviluppatori, che parla di mostri marini giganti e antichi marinai, il che è qualcosa di davvero ...

Importanti novità Sea of Thieves al 18 maggio - grande aggiornamento in arrivo : L'approdo di Sea of Thieves sulle piattaforme targate Microsoft è stato salutato in maniera assolutamente calorosa dagli utenti Xbox One e PC: una ventata d'aria (di mare) fresca che era necessaria in un parco titoli che non brillava di certo per quantità, con Sony che sostanzialmente si può permettere di fare il bello e il cattivo tempo con le proprie esclusive, rilasciate a cadenza ormai quasi fissa. Certo, non ci troviamo davanti a un titolo ...

Sea of Thieves : rimosse le lobby private a causa di problemi con i server : Come riporta VG247.com, sono stati riscontrati importanti problemi di stabilità dei server che hanno impedito ai giocatori di Sea of ​​Thieves di usufruire di alcune funzionalità cruciali appena aggiunte con la patch 1.07.L'aggiornamento ha portato con sé le lobby private, la possibilità di fornire ad altri giocatori elementi come banane e alcuni altri update al sistema di progressione.Dopo due ore dalla pubblicazione della patch, ...

Sea of Thieves si aggiorna con la patch 1.0.7 - debuttano finalmente le ciurme private : I server di Sea of Thieves sono stati offline per alcune ore nella mattinata di oggi mentre veniva applicata la patch 1.0.7 al gioco, che introduce finalmente le ciurme private e altre interessanti novità al titolo piratesco di Rare.Le ciurme private permettono finalmente di bloccare uno o più posti sul proprio galeone per i nostri amici, senza che questo venga riempito in automatico dal matchmaking casuale. Potremo quindi selezionare tra Ciurma ...

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...