Scuola | verso maxi ricorso se maestre escluse da GaE

Scuola - addio chiamata diretta : Governo verso smantellamento Buona Scuola Renzi-Giannini? : C’è grande soddisfazione nel mondo scolastico, ed in particolar modo tra il personale docente, per la cancellazione di uno dei pilastri principali della contestatissima riforma Buona Scuola di Renzi, vale a dire la chiamata diretta dei professori da parte dei dirigenti scolastici. addio chiamata diretta, Anief soddisfatto Il sindacato Anief, come riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, […] L'articolo Scuola, ...

Vaccini - Governo verso proroga scadenza per iscrizione a Scuola : Il Governo starebbe valutando di prorogare la scadenza del 10 luglio per la presentazione della certificazione sulle vaccinazioni necessaria per l'iscrizione a scuola per l'ano...

'#VersoScuola' - Bper Banca premia le fotografie dei ragazzi : Bper Banca conferma il proprio impegno verso le nuove generazioni attraverso il progetto Teen!, un percorso educativo che si propone di sostenere i teenager nel coltivare i propri talenti. Www.

Francia : verso divieto telefoni a Scuola : ANSA, - PARIGI, 7 GIU - Vietare il telefono cellulare tra i banchi di scuola: la promessa elettorale del presidente francese, Emmanuel Macron, si è tramutata in una proposta di legge del partito di ...

Il programma giallo-verde per la Scuola attraverso le Commissioni : La scuola ha bisogno di interventi urgenti da parte della politica. Di Maio e Salvini hanno intenzione di realizzare diverse modifiche in base al contratto di governo stipulato tra Lega e M5S. Il brusco stop imposto dal Presidente della Repubblica all’avvio della diciottesima legislatura in Parlamento ha gettato nello sconforto tutta la categoria degli insegnanti. […] L'articolo Il programma giallo-verde per la scuola attraverso le ...