Scuola | l’addio alla chiamata per competenze è l’ennesimo svilimento dei prof

(Di giovedì 28 giugno 2018) Cerchi lavoro? Trova un posto che ti garba e spedisci il tuo curriculum vitae. Spera di arrivare al colloquio. Sostieni il colloquio e spera, a questo punto, di essere assunto. Grazie al tuo cv, certo, ma anche grazie al tuo modo di affrontare il colloquio. Funziona così in tutto il mondo, in tutti i settori. E funziona idealmente così anche in Italia, almeno in tutti i settori privati. Nei settori pubblici si deve vincere un concorso, ma il lavoratore abilitato ha la possibilità di dire la sua rispetto a dove vorrebbe lavorare. E per tre anni è stato così anche per lapubblica italiana, grazieriforma 107, che aveva inventato la “per“, quella che la peggior stampa ha rinominato “diretta“, ma che diretta (sullo stile inglese, per capirci, della scelta diretta del preside) non era affatto. Come funzionava in realtà? Ogni ...