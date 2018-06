Scuola | figlia bocciata | la madre accusa i docenti e chiede l’accesso agli atti

Si bagna i pantaloni e va a prendere la figlia a Scuola : la piccola si era fatta la pipì addosso : Ben Sowards è un papà americano che ha trovato una maniera divertente per tirare su di morale la figlioletta Valerie di 6 anni che si era mortificata a causa di un piccolo “incidente” avvenuto a scuola. Le foto postate sui social network sono diventati viralissime.Continua a leggere

Ironia in chat su una dirigente : la Scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall'asilo : Ironia in chat su una dirigente: la scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall'asilo Il caso sfocia in una battaglia legale: l'istituto milanese chiede un risarcimento danni e la famiglia denuncia "comportamenti ritorsivi ingiustificati contro una minore"

Prende in giro direttrice Scuola su Whatsapp : "chi vuoi che se la pigli"/ Milano - figlia espulsa da materna : Prende in giro direttrice su Whatsapp nel gruppo dei genitori: figlia di 4 anni espulsa dalla materna. I provvedimenti comunicati alla famiglia dall'avvocato.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Aggredisce l'ex maestra della figlia alla Notte bianca della Scuola : di Raffaella Di Claudio RIETI - È andata a assistere alla Notte bianca dell'istituto comprensivo di Fara Sabina e alla fine ha avvicinato l'ex insegnante della figlia e si è scagliata contro di lei. ...

Auto giù dal ponte : la mamma stava accompagnando i bimbi a Scuola - grave la figlia superstite : Maria Stella Traina, 32 anni, e il figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale nella provincia di Agrigento. L’Auto guidata dalla donna è precipitata per 20 metri da un viadotto. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata tirata fuori dalle lamiere ed è stata portata all'ospedale dei bambini di Palermo.Continua a leggere

"Non vogliono fare l'insulina a mia figlia all'asilo" / Famiglia cambia Scuola alla bimba di 4 anni : "Non vogliono fare l'insulina a mia figlia all'asilo", Famiglia costretta a cambiare scuola a una bambina di quattro anni: gli insegnanti non vogliono farle l'insulina per il diabete.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:01:00 GMT)

Viareggio - aggredisce prof dopo un 4 alla figlia/ Insegnante sotto choc : "E’ un’aggressione alla Scuola" : Viareggio, aggredisce prof dopo un 4 alla figlia: madre dell'alunna non prende bene l'insufficienza e affronta l'Insegnante, ora sotto choc. Il suo sfogo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:58:00 GMT)

«Sara - svegliati che devi andare a Scuola». Mamma entra in stanza e trova la figlia 14enne morta : Una ragazzina di 14 anni è morta nel sonno a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Lo riporta il Giornale di Brescia. Quando la madre ha cercato di svegliarla per farla andare a scuola, non...