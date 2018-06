Scoperto il “pregiudizio della percezione” | ecco come il cervello “ansioso” spesso

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Una ricercaHarvard University,University of Virginia,Dartmouth University di Hanover eNew York University, pubblicata su “Science”, si è soffermata sul “pregiudiziopercezione“, che può influenzare una vasta gamma di decisioni importanti. Le persone possono essere ingannate dalle proprie percezioni egli stimoli pericolosi vengono ingigantiti, anche quando sono minimi. Un team di ricercatori ha mostrato a un gruppo di volontari una serie di 1000 puntini che variavano dal colore viola al blu, e ha chiesto loro di decidere se ogni punto fosse blu o meno. La prevalenza di punti blu è diminuita per un gruppo, ma non per l’altro. Tuttavia, anche se il numero di punti blu diminuiva, i partecipanti percepivano che ci fosse la stessa quantità di puntini di quel colore. Sono stati esperimenti simili con volti classificati ...