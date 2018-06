Sclerosi multipla curata con staminali Un trapianto di cellule può guarire la malattia

Sclerosi multipla - terminato il primo trapianto di cellule staminali : Le cellule staminali per curare la Sclerosi multipla. Per la prima volta è stato completato il trapianto di cellule staminali cerebrali umane sui primi tre pazientiLa speirimentazione clinica di fase I sulla Sclerosi multipla secondaria progressiva è stata avviata dall'Associazione Revert Onlus e l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la Fondazione cellule staminali di Terni, l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, lo ...

Staminali su pazienti con Sclerosi multipla : sperimentazione positiva - : Il test è coordinato da Angelo Vescovi, direttore scientifico di Revert Onlus e dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: le persone "stanno bene, non abbiamo rilevato ...

Staminali su pazienti con Sclerosi multipla : sperimentazione positiva : Staminali su pazienti con sclerosi multipla: sperimentazione positiva Il test è coordinato da Angelo Vescovi, direttore scientifico di Revert Onlus e dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: le persone “stanno bene, non abbiamo rilevato alcuna evidenza di effetti ...

Staminali : cerebrali contro Sclerosi multipla - trattati 3 pazienti italiani : Completato il trapianto di cellule Staminali cerebrali umane sul primo gruppo di pazienti per una sperimentazione clinica di fase I sulla sclerosi multipla secondaria progressiva. Ad annunciarlo l’Associazione Revert Onlus e l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la Fondazione cellule Staminali di Terni, l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, lo Swiss Institute for Regenerative Medicine e ...

Cristina ha vinto la sua sfida contro la Sclerosi multipla : in poco più di un'ora ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina : La sclerosi multipla è una patologia seria a carico del sistema nervoso, nel mondo si contano circa 2,5 - 3 milioni di persone che ne soffrono : secondo i dati Aism 600mila in Europa e circa 114mila ...

Cristina vince la sfida con la Sclerosi multipla e attraversa a nuoto lo Stretto di Messina [FOTO] : In un’ora, 13 minuti e 43 secondi Cristina ha vinto la sua sfida. E’ questo il tempo impiegato per coprire i 3 km e mezzo da Punta Faro (Messina) a Cannitello (Reggio Calabria). Cristina, 36 anni, ha vinto la sua sfida contro la sclerosi multipla con la quale convive da sette anni. “Ho portato con me tutti i volontari e le persone con sm, per darmi la forza e il coraggio e non farmi mollare mai- ha detto Cristina ...

Suggerito un nuovo criterio per valutare l’atrofia cerebrale nella Sclerosi multipla : La valutazione dell’evoluzione delle lesioni della sclerosi multipla è usata ampiamente, sia in ricerca che in clinica. In particolare, le modificazioni delle dimensioni delle zone di atrofia rilevate nel cervello sembrano importanti per confermare l’evoluzione della malattia e si correlano con il peggioramento della disabilità. Dwyer e colleghi, nell’introduzione del loro studio, ricordano che l’individuazione e la misurazione delle lesioni ...

Sclerosi multipla : l’insufficienza venosa cronica cerebrospinale (CCSVI) : E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery un articolo (review) intitolato “Chronic cerebrospinal venous insufficiency” (Insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Secondo alcuni ricercatori dell’Università di Ferrara, coordinati dal prof. Paolo Zamboni, la CCSVI influenza la perfusione e l’assorbimento del liquido cerebrospinale (liquor) nel cervello, come un contributo inatteso ...

Vivere con la Sclerosi multipla - 12 storie in mostra a Roma : A 11 anni e mezzo pensava solo alla danza, finché una mattina si sveglia con ‘il braccio addormentato’. Era “l’8 giugno 2005: la dottoressa è molto simpatica, sorride, mi fa fare un giro in un macchinario grande e che fa tanto rumore”. Il racconto di questa bambina, oggi giovane donna, è una delle tante storie vere inviate dai malati di sclerosi multipla e dai loro familiari a www.iononsclero.it. storie di ...

"Io - oggi più giovane Cavaliere della Repubblica - continuo la lotta alla Sclerosi Multipla. Bisogna puntare alle stelle - sempre" : Un corpo che è stato la sua fortuna e la sua condanna, una grinta rara, una volontà che lo porta a non arrendersi, che lo spinge a raccontarsi nonostante il dolore della malattia. È il ritratto di Ivan Cottini, ex modello e ballerino di 33 anni, che da sei combatte contro la Sclerosi Multipla.Ivan racconta spesso di essere convinto che la malattia lo abbia reso un uomo migliore, finalmente capace di apprezzare anche le cose ...

Sclerosi multipla : come impostare l’inizio della terapia : La terza serie di raccomandazioni all’interno delle Linee Guida per l’impiego dei farmaci modificanti la malattia (DMD) nella cura di tutte le forme di Sclerosi multipla proposte dall’Accademia Americana di Neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN) riguardano il modo di avviare il trattamento. Le Linee Guida sono state approvate dalla Multiple Sclerosis Association of America (Associazione Americana della Sclerosi multipla) e ...

Georgette Polizzi posta la diagnosi della Sclerosi multipla : “Sono schifata - c’è chi non crede che sia malata” : Georgette Polizzi pubblica la diagnosi della sclerosi multipla: “Sono schifata, c’è chi non crede che sia malata” Non serviva la prova cartacea. Non serviva la diagnosi pubblicata. Serviva solo buon senso, un po’ di sensibilità. Serviva solo capire che chi è colpito da una malattia come la sclerosi multipla non si mette certo a inscenare […] L'articolo Georgette Polizzi posta la diagnosi della sclerosi multipla: ...

Sclerosi multipla - arriva il ‘paziente esperto’ : Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) – Un ‘paziente esperto’ che collabora strutturalmente con il Centro per la Sclerosi multipla, in grado di orientare le persone che scoprono di avere la malattia, ma anche di aiutare i medici a capire le esigenze concrete degli altri pazienti. E’ il progetto del centro specialistico dell’ospedale San Camillo di Roma che ha già individuato il primo ‘paziente esperto’, una ...

