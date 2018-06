Scivola sul sentiero | recuperata turista belga

Cina - yuan Scivola sul dollaro -3% : 4.29 Lo yuan cede 389 punti sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità a 6,5569,ai minimi da dicembre 2017.Nelle ultime settimane la valuta cinese ha ceduto circa il 3%,rafforzando l'ipotesi che Pechino si stia preparando alla possibile escalation della guerra commerciale con gli Usa. Il Renminbi, intorno alle 10:00 locali (le 4:00 in Italia), fa segnare uno spot rate di 6,5988 (+0,35%) e un offshore rate di 6,5992 ...

Svizzera : banca centrale mantiene tassi invariati - euro Scivola sul franco : invariati i tassi: questa la decisione della banca centrale Svizzera che ha così confermato la politica monetaria espansiva. Il tasso di interesse sui depositi a vista delle banche commerciali viene così mantenuto a -0,75 per cento. L'euro ha mostrato una caduta particolarmente marcata rispetto ...

Svizzera : alpinista israeliano Scivola e muore sul Monte Bianco : Un alpinista israeliano è deceduto a seguito di una caduta sul versante svizzero del Monte Bianco: lo ha reso noto la polizia locale, spiegando che la vittima e un altro alpinista erano partiti da Trient, nel canton Vallese, per raggiungere Champex tramite la Fenêtre d’Arpette. L’incidente è avvenuto durante la traversata di una zona della Val d’Arpette. L'articolo Svizzera: alpinista israeliano scivola e muore sul Monte Bianco ...

Selfie pericoloso sul ciglio della scogliera - Scivolano e cadono : morti due turisti : La coppia di trentenni pare sia scivolata facendo un volo di diverse decine di metri che non gli ha lasciato scampo. I corpi senza vita dei due turisti sono stati ritrovati solo il mattino seguente da un addetto della spiaggia sottostante la scogliera.Continua a leggere

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : gara-2 - risultati e classifica. Vince Alex Lowes - Melandri cade quando era in testa. Scivolano Rea e Sykes : Alex Lowes ha vinto la gara-2 del GP di Repubblica Ceca 2018, settimo round del Mondiale Superbike. A Brno il britannico ha conquistato la prima vittoria stagionale e ha regalato alla Yamaha il terzo successo in questa annata dopo la doppietta siglata da Michael van der Mark in Gran Bretagna. Il 27enne ha sorpassato il compagno di squadra olandese nelle prime battute della corsa e ha poi saputo sfruttare al meglio l’uscita di Marco ...

Tragedia sul Gran Sasso - Giuseppina muore a 31 anni Scivolando da una roccia : Giuseppina è morta dopo essere precipitata nella castata del Fosso della Cavata a 1700 metri di altitudine. scivolando da un costone di roccia che stava percorrendo, la ragazza è piombata a terra dopo un volo di 10 metri e nonostante i soccorsi siano stati immediatamente allertati dall'amico che era con lei, per la 31enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Di Maio Scivola (ancora) sull'italiano : tre errori in un unico post : Scivolone sull'italiano per Luigi Di Maio. E non è la prima volta. Dopo i congiuntivi sbagliati (con...

Pisa - Scivola dalle braccia del padre e sbatte la testa sul pavimento : muore bimbo di 2 mesi : Un bimbo di due mesi è morto dopo essere scivolato dalle braccia del padre, che lo stava cullando per farlo addormentare, sbattendo la testa sul pavimento. Trasferito in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, circa 12 ore dopo l'incidente. Toccherà alla magistratura stabilire se sarà necessaria l'autopsia per chiarire la dinamica di quanto accaduto.Continua a leggere

Sale sulla tettoia per una bravata - Scivola e muore a 19 anni : Nella notte si è arresa: è morta a soli 19 anni Chiara Pajola , la ragazza di Lavagno , Verona, che era caduta dall'altezza di 4 metri tentando di salire su una tettoia alla funicolare di Castel San ...

Verona : parroco va in escursione sul Monte Baldo - muore Scivolando in un canalone : Verona, 24 mag. (AdnKronos) – Stamattina, è stato recuperato in un canalone del Monte Baldo, dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino di Trento e Verona, il corpo esanime di don Carlo Cristani, uno dei sacerdoti della parrocchia di Caprino Veronese, che ieri era andato a fare una escursione da solo sul versante trentino senza fare più ritorno. Dopo aver raggiunta la cima Longino, nel fare ritorno al parcheggio di Malga Artilone (Tn), per ...

Conte Scivola sul curriculum - Di Maio torna in pista ma è scontro su Savona : Di fronte al disco quasi rosso versus Savona, Salvini si è immediatamente irrigidito: 'Caro Luigi, vorrei ricordarti che questa scelta sull'Economia fa parte di un pacchetto complessivo. Se salta ...

Catania : escursionista Scivola in un pozzo sull’Etna - soccorso : Un escursionista è scivolato da un’altezza di circa 10 metri dentro il primo pozzo della grotta dei Tre Livelli sull’Etna procurandosi la sospetta frattura del bacino e dell’anca. I compagni di escursione hanno subito dato l’allarme: sul posto una squadra del soccorso Speleologico ed una del soccorso Alpino del soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, nonché una squadra del SAGF di Nicolosi. All’intervento di ...