Scioperi Trenitalia | Trenord e NTV | con cinque stop | luglio sarà un mese di disagi

Blastingnews

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ildicaratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale, due delle principali società italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) riportadate per il prossimo. In misura maggiore, glidicoinvolgeranno i treni, per cui sono previste quattro agitazioni, sia a livello nazionale che regionale. I mezzi di, invece, si fermeranno in due occasioni. Nel calendario del Ministero figura inoltre una giornata di sciopero della società NTV (Italo, Nuovo Trasporto Veloce).Il primo sciopero dei treni in calendario il prossimoè fissato per la data del 5. Previstiper i passeggeridella regione Lombardia, a causa dell'agitazione da parte del personale addetto ...