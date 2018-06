Scienza | “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”

ScienzaPerTutti : primo premio per il videogioco “le onde” : Un videogioco dal titolo “le onde” si è aggiudicato il primo premio del concorso annuale per le scuole indetto da ScienzaPerTutti, il sito di divulgazione scientifica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. A realizzarlo sono stati due studenti del Liceo Scientifico I.I.S. Einaudi, di Sernobì (Cagliari) premiati in una cerimonia che si è svolta ieri all’Open Day dei Laboratori Nazionali di Frascati. Al concorso, che viene bandito ogni anno ...