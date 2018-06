Sciatore morto 60 anni fa | la Polizia lancia l’appello su Facebook | “Aiutateci a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Benestante, miope, di età “media”, con iniziali M.M., alto almeno un metro e settantacinque. Enei primi’50. Laun appello sul profilodell’Agente Lisa chiedendo a chiunque abbia elementi un aiuto per riuscire ad identificare i resti di unotrovati il 22 luglio 2005 a 3.100 metri, su un ghiacciaio di Valtournenche, in località Cime Bianche. Finora infatti sono stati vani tutti i tentativi di dargli un nome, e di restituire i resti alla famiglia, da parte del Gabinetto interregionale discientifica di Torino e dei colleghi di Aosta. Nel 2010 inizia la raccolta delle informazioni sui resti, per inserirli nella neonata banca dati ministeriale ‘Ricerca scomparsi’. Tra il 2013 e il 2014 gli agenti analizzano giornali dell’epoca e banche dati web, ma con esito negativo. Quindi estraggono il profilo ...