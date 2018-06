Sbatte la testa giocando al parco con gli amici | va a dormire ma non si risveglia | Leo

Pisa - scivola dalle braccia del padre e Sbatte la testa sul pavimento : muore bimbo di 2 mesi : Un bimbo di due mesi è morto dopo essere scivolato dalle braccia del padre, che lo stava cullando per farlo addormentare, sbattendo la testa sul pavimento. Trasferito in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, circa 12 ore dopo l'incidente. Toccherà alla magistratura stabilire se sarà necessaria l'autopsia per chiarire la dinamica di quanto accaduto.Continua a leggere