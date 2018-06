Savona | Europa sia più forte ed equa

Antonio Socci : aveva ragione Paolo Savona - l'Europa si sta squagliando e andrà in ginocchio da lui : Dunque aveva ragione Paolo Savona. Il tempo è galantuomo e dopo appena un mese si sta verificando esattamente quello che l'economista sardo aveva previsto, quello che voleva prevenire e che proponeva ...

Il ministro Paolo Savona : "Non devo rassicurare l'Europa - il problema l'ha creato la stampa" : "È la stampa che deve rassicurare l'Europa, non io. Il problema lo avete creato voi...". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine della presentazione della sua autobiografia 'Come un incubo e come un sogno' alla stampa estera."Bisogna smetterla di passare il tempo a dire chi è europeista o no" bisogna invece "aprire un dibattito su come stare in Europa per ...

Paolo Savona - la mossa spacca-Europa con cui terrorizza i tedeschi : pronto ad andare all'Ecofin con Giovanni Tria : Il ministro per gli Affari europei , e non dell'Economia per l'ormai celeberrimo diktat di Sergio Mattarella , ha un'idea, piuttosto scomoda: partecipare all'Ecofin insieme al titolare dell'Economia, ...

Il ministro Savona ha già cambiato tono sull'Europa a causa dello spread? : "A nome del Governo italiano porgo il benvenuto e l'augurio di buon lavoro agli 81 delegati di 27 Paesi che partecipano al Cooperation Project 2. Un particolare ringraziamento rivolgo al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e al Comandante della Guardia di Finanza Toschi, che ci hanno voluto onorare con la loro presenza. Non entro nel merito dei lavori perchè altri provvederanno a farlo meglio di me". Con ...

Ue - la retromarcia di Savona : «Euro e mercato comune pilastri d’Europa» : Potrebbe essere una bacchetta magica per lo spread la dichiarazione del ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, fatta questa mattina aprendo questa mattina la Conferenza internazionale 'Cooperation Project 2' a cui partecipano 81 delegati di 27 Paesi...

Ue - la retromarcia di Savona : «Euro e mercato comune pilastri d’Europa» : Potrebbe essere una bacchetta magica per lo spread la dichiarazione del ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, fatta questa mattina aprendo questa mattina la Conferenza internazionale 'Cooperation Project 2' a cui partecipano 81 delegati di 27 Paesi...

Giovanni Tria - la mossa di Paolo Savona : 'Chiamate lui - cambieremo l'Europa' : L'ex Bankitalia ed ex confindusTria ha indicato lui, il preside della facoltà di Economia di Tor Vergata.

Giovanni Tria - chi è il nuovo ministro dell'Economia/ Cosa pensa di Europa ed euro : un Savona “travestito”? : Giovanni Tria, chi è il nuovo ministro dell'Economia. Cosa pensa di europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:28:00 GMT)

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai" E critica l'Europa (come Savona) L'intervista ad Affaritaliani.it : Dal deficit all'euro passando per le tasse: Carlo Cottarelli spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta. Ecco l'intervista, che è quasi un programma di governo Segui su Affaritaliani.it

Savona all'Economia? Il ministero chiave preoccupa Mattarella e l'Europa : "L'euro è una gabbia tedesca, adesso serve un piano B". Lo scrive Paolo Savona, economista di lungo corso, ex ministro dell'Industria negli anni '90 con quel governo Ciampi che mise le basi per...

Conte è al Colle per incontrare Mattarella. Savona : “Voglio Europa diversa - più forte ed equa” : Giuseppe Conte è salito alle 19 al Colle per incontrare il capo dello Stato. Entro stasera si capirà se il premier incaricato e il presidente Sergio Mattarella avranno trovato un compromesso. Le intenzioni di Conte, che prima di arrivare al Quirinale ha lasciato la sua casa dove aveva lavorato in mattinata per recarsi a Montecitorio- al di là del...

Savona : "Voglio un’Europa più forte ma più equa" : L'economista Paolo Savona, in queste ore al centro di un tira e molla tra Matteo Salvini - che lo vorrebbe alla guida del Ministero dell'Economia - e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - che avrebbe messo un veto per tenerlo fuori dal nuovo governo di Giuseppe Conte, ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto con un comunicato affidato al sito scenarieconomici.it in cui cerca di dare un senso alle polemiche esplose in questi ...

Governo - Conte da Mattarella alle 19. Di Maio è stato al Colle. La mossa di Savona 'Voglio un Europa più forte ma più equa' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

Governo - Conte da Mattarella alle 19. Ora Di Maio al Colle. La mossa di Savona 'Voglio un Europa più forte ma più equa'. : Condividi A fare chiarezza sul dibattito in corso che pare ruotare intorno alla figura del futuro ministro dell'Economia, interviene quello uscente. 'Il dibattito vero - ha spiegato il ministro dell'...