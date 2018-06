Sannio - arrestato sindaco per i lavori post alluvione del 2015 : Sannio , arrestato sindaco per i lavori post alluvione del 2015 Oltre al primo cittadino di Cusano Mutri (ripreso dagli investigatori mentre intasca una tangente dalle mani di un imprenditore), nell'inchiesta è coinvolto anche un altro dirigente comunale. Entrambi sono accusati di concussione Parole chiave: ...

