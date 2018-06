Sanità Giuseppe Milanese riconfermato alla guida della Cooperativa OSA

FT : Giuseppe Conte - un principiante della politica. Cottarelli : proposte M5S-Lega fattibili eliminando Sanità pubblica : Per il Financial Times il M5S e la Lega hanno proposto come premier un principiante della politica. Il titolo lo dice chiaro e tondo: "Political novice Giuseppe Conte proposed as Italy's Pm".La scelta dei due partiti su Giuseppe Conte desta curiosità mista a stupore in tutto il mondo, soprattutto se si considerano le volte in cui il M5S e la Lega si erano scagliati contro i governi tecnici, invocando governi che fossero prima di tutto politici, ...