: ++ #Migranti, premier spagnolo #Sanchez a Italia: stop discorsi incendiari ++ 'Efficaci in termini elettorali, ma n… - TgLa7 : ++ #Migranti, premier spagnolo #Sanchez a Italia: stop discorsi incendiari ++ 'Efficaci in termini elettorali, ma n… - masechi : ??Riepilogo dell'Unione felice: Macron vuole che l'Italia soccorra e sia sede di centri chiusi per gli immigrati; Sa… - riotta : Sanchez, premier spagnolo, non vede @GiuseppeConteIT dopo Macron e Merkel, @EmmanuelMacron a Roma per vedere… -

L'si chieda "se le decisioni unilaterali possono essere una risposta efficace dinanzi a un problema globale. Ipossono essere efficaci in termini elettorali, ma non lo sono come risposta a questi drammi". Così il premier spagnolo,, a Le Monde nel giorno del vertice Ue sui migranti. Per, bisogna individuare porti sicuri nel"Mediterraneo affinché le Ong sappiano dove dirigersi". L'Ue potrebbe versare "fondi per l'accoglienza" e la gestione "delle richieste d'asilo".(Di giovedì 28 giugno 2018)