Samsung e Apple trovano un accordo sulla guerra dei brevetti

Apple-Samsung - pace fatta : Apple e Samsung hanno raggiunto un accordo che chiude definitivamente la battaglia legale sui brevetti relativi al design che andava avanti oramai da 7 anni. Le due aziende non hanno reso noti i ...

Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone : Apple e Samsung si sono messe d’accordo per chiudere il loro annoso confronto legale, al centro del quale c’era l’accusa per Samsung di avere copiato l’iPhone per produrre i suoi smartphone. La giudice Luci Koh che si occupava del caso The post Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone appeared first on Il Post.

Apple e Samsung fanno pace : dopo 7 anni il patteggiamento sul caso iPhone : Apple e Samsung alla fine patteggiano. dopo sette anni di scontro in tribunale, con Cupertino che ha accusato la rivale di aver copiato l'iPhone, si chiude una delle battaglie legali sui brevetti più ...

Guerra dei brevetti : Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple : Samsung non ci sta proprio a pagare 539 milioni di dollari ad Apple e chiede un nuovo processo, oltre a un rimborso da parte della casa di Cupertino. L'articolo Guerra dei brevetti: Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple proviene da TuttoAndroid.

Le vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung : 365 giorni dopo la classifica degli smartphone più venduti al mondo nel primo trimestre dell'anno non è cambiata poi molto, con Samsung ed Apple protagonisti L'articolo Le vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9+ supera iPhone X ad aprile : Samsung - Apple e Xiaomi i primi a livello globale : Per CounterPoint il Galaxy S9 Plus è lo smartphone più venduto a livello globale ad aprile 2018, secondo posto per il Galaxy S9 e solo terzo iPhone X. Tra i primi dieci smartphone più venduti solo modelli Samsung, Apple e Xiaomi che si conferma l’astro nascente della telefonia mobile a livello mondiale. Ogni società di analisi dice la sua sul numero di smartphone venduti, dopo aver decretato il flop di Galaxy s9 e iPhone X, ...

Una nuova nube aleggia su Facebook : avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung - Apple e compagnia : Un report del New York Times svela l'ennesima nube che aleggia su Facebook. Ancora una volta al centro c'è la privacy degli iscritti al social più popolare L'articolo Una nuova nube aleggia su Facebook: avrebbe ceduto i dati degli utenti a Samsung, Apple e compagnia proviene da TuttoAndroid.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Facebook : condivide dati utenti con Apple e Samsung. Nuovo datagate? : ULTIME NOTIZIE di oggi lunedì 4 giugno 2018, ultim'ora: Facebook, Nuovo datagate? Scoperte condivisione di dati degli utenti con i big degli smartphone Apple e Samsung(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Clamorosi risvolti sul caso furto dati Facebook in Italia : coinvolte Apple - Samsung e Amazon : Ci sono risvolti davvero incredibili dietro il caso del presunto furto dati Facebook in Italia, dopo le notizie ormai note a tutti che abbiamo condiviso con voi nelle ultime settimane anche se queste pagine e le relative azioni intraprese dagli utenti che si sono sentiti scippati della propria privacy. A quanto pare, infatti, la questione che già di suo ha fatto discutere molto di recente non sarebbe così circoscritta come ci si poteva aspettare ...

Facebook condivide dati con i grandi produttori di smartphone come Apple - Samsung e Microsoft : Facebook ancora nel mirino sul fronte della violazione della privacy: secondo quando scrive il New York Times, nel tempo avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e ...

Il New York Times : “Facebook condivide i dati con Apple - Samsung e altri produttori” : (Foto: Rodrigo Buendia/Getty Images) Collaborazioni per la condivisione dei dati degli utenti con almeno 60 produttori e aziende – da Apple ad Amazon, passando per Samsung, BlackBerry e Microsoft – alcune delle quali messe in piedi ancor prima che le sue applicazioni fossero così largamente diffuse. Se quello che il New York Times dice di Facebook fosse confermato, Mark Zuckerberg potrebbe doversi preparare a un altro scusa-tour. Gli accordi, ...

Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avvicinano : Stando ad un nuovo report di Gartner, le vendite nel primo trimestre del 2018 sono tornate a crescere. Ecco tutti i dati della classifica guidata da Samsung L'articolo Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei e Xiaomi si avvicinano proviene da TuttoAndroid.