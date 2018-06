: Interessante la lettura del @fattoquotidiano, dalla quale si evince che: Salvini è “l’Eichmann italiano” (Colombo);… - smenichini : Interessante la lettura del @fattoquotidiano, dalla quale si evince che: Salvini è “l’Eichmann italiano” (Colombo);… - Ettore_Rosato : Nel giorno prima dei ballottaggi, Salvini e Di Maio riannunciano iI taglio alle pensioni d’oro e la #FlatTax. Il ri… - CyberNewsH24 : #Salvini:taglio vitalizi prima possibile -

Il vicepremier e ministro dell'Interno,, difende la delibera della Camera sui. "si tagliano, meglio è", afferma in una nota. "E' giusto che i parlamentari del passato siano trattati come tutti gli altri cittadini, prendendo quello che hanno versato, e che i milioni risparmiati vadano ai pensionati più bisognosi". "Qualche ex parlamentare farà ricorso per difendere il suo privilegio? Che faccia tosta", commenta.(Di giovedì 28 giugno 2018)