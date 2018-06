Salvini attacca Macron | Fa il matto | è ai minimi La S Sede | no a politica

Conte pronto a far saltare tutto Salvini attacca ancora Macron : È una partita importante quella che si gioca oggi l"Italia al Consiglio europeo di Bruxelles. Con il premier Giuseppe Conte che, sulla scia di un Salvini molto aggressivo, va in Europa cercando il dialogo ma dettando una proposta organica sull"immigrazione.Un tentativo di rialzare la testa dopo anni di politica sdraiata della sinistra, forte anche del precedente dell"approdo della nave Lifeline a Malta, anche se sull"esito si allungano molte ...

Bossi attacca - ancora - Salvini : "Sui migranti solo chiacchiere" : Per anni la politica non ha dato nulla e la gente si è stancata. Questo mi sembra che stia avvenendo' . Infine, una saggia battuta anche sulla situazione attuale del centrodestra : 'Se esiste ancora? ...

Bossi attacca (ancora) Salvini : "Sui migranti solo chiacchiere" : Il maestro contro l"allievo. Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord (per l"indipendenza della Padania) nel 1989, si è scagliato contro l"attuale leader del Carroccio, Matteo Salvini.Il Senatùr, intervistato da Il Venerdì di Repubblica, come riporta Dagospia, non gliele ha mandate a dire. In primis, in tema di immigrazione: "Quelle sui respingimenti sono solo chiacchiere: non è possibile se non li rivogliono indietro. Perché i problemi non si ...

Sanders attacca Salvini : "Demagogo che prende esempio da Trump" : Nell'anno 2018 dobbiamo combattere per un mondo che abbia più democrazia, compassione ed uguaglianza e meno autoritarismo, oligarchia ed austerità'. Il senatore del Vermont cerca quindi di tracciare ...