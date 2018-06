Salviamo Roma non la cancelliera (e i suoi errori) : Salviamo l'Italia non Angela Merkel. All'apertura del Consiglio Ue di oggi il premier Giuseppe Conte dovrà tener presente questa priorità, o cadremo in trappola ripetendo gli errori degli ultimi quattro anni. Anni segnati dall'accondiscendenza dei nostri governi di fronte all'arroganza dei nostri partner.La trappola preparata per Conte è pronta e si nasconde dietro la formula dei "movimenti" secondari. A metterla a punto ci ha pensato Angela ...