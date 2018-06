Salute | italiani e protezione solare? Rimandati a settembre

Salute - 1 milione di italiani con scompenso cardiaco : a Napoli la prevenzione in piazza : Lo scompenso cardiaco è una patologia grave e invalidante che interessa quasi 1 milione di italiani causando circa 190 mila ricoveri ogni anno e compromettendo pesantemente la qualità della vita di coloro che ne sono affetti. È una malattia particolarmente subdola: spesso il paziente dopo un primo ricovero torna a casa e, passato l’episodio acuto, si sente ‘come prima’ ed inizia a trascurare la propria condizione facendosi ...

Sempre più italiani rinunciano alla carne : repercussioni sulla Salute : I consigli degli esperti dell'osservatorio nutrizionale Grana Padano per le diete restrittive Secondo le più accreditate e recenti linee guida della scienza della nutrizione la corretta ed ...

Congressi : i Pco italiani godono di buona Salute : ... il periodico studio di settore promosso da FederCongressi&eventi e realizzato dall'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Aseri. Secondo la ...

Salute : pediatri italiani a convegno a Siracusa - invitato il Ministro Grillo : E’ davvero ricco di spunti interessanti il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale, di scena da domani al 10 giugno prossimi a Siracusa, nominata per l’occasione “Capitale dell’Infanzia 2018” e che lo storico Tito Livio definisce “La più bella e la più nobile tra le città greche”. Al Congresso è stato invitato il nuovo Ministro della Salute, On. Giulia Grillo. Oltre 100 i relatori e più di 700 gli esperti ...

Salute : anoressia e ‘binge eating’ per 3.2 milioni di adolescenti italiani : In espansione tra i giovani il ‘binge eating’, la grande abbuffata compulsiva in meno di mezz’ora, ma anche l’anoressia e la bulimia. I disturbi dell’alimentazione, a cui è dedicata la Giornata mondiale di sabato 2 giugno, mietono sempre più baby-vittime. “Sono in aumento i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni che accusano problemi anche seri con il cibo – rivela Laura Dalla Ragione, docente di ...

Salute : i bambini italiani tra i più obesi d’Europa : Secondo gli ultimi dati della Childhood obesity Surveillance initiative dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che saranno ufficializzati in occasione del congresso europeo sull’obesità a Vienna, i bambini italiani sono tra i più grassi d’Europa: l’Italia registra il maggiore tasso di obesità infantile tra i maschi (21% pari merito con Cipro) mentre il 42% dei maschi è obeso o in sovrappeso (Cipro al primo posto con ...

Salute - problemi alla tiroide per 6 milioni di italiani : screening nella settimana mondiale : Oltre 6 milioni di italiani hanno un problema di tiroide. Una ghiandola che, quando non funziona correttamente, incide “sul funzionamento di tutto il corpo e, per tale motivo, occorre non trascurare alcuni campanelli d’allarme rivolgendosi al proprio medico in ogni caso di dubbio”, spiega Paolo Vitti, presidente Sie, Società italiana di endocrinologia, coordinatore e responsabile scientifico della settimana mondiale della ...

Salute : italiani molto più attenti negli ultimi 25 anni : Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla Salute. “Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale ...

'Due italiani su tre hanno difetti alla vista' - nasce l'Osservatorio per la Salute : ... non a caso il glaucoma, che interessa un milione di pazienti solo in Italia è la seconda causa di cecità evitabile nel mondo occidentale. Eppure una visita di controllo a 40 anni potrebbe ...

Salute - boom di virus per colpa del meteo : colpiti fino a 500mila italiani : Da un inverno che sembrava non finire mai a un’estate anticipata. “L’altalena del meteo e soprattutto gli sbalzi termici degli ultimi giorni hanno favorito la diffusione di forme virali gastrointestinali e respiratorie. Possiamo stimare che siano stati circa 400-500 mila gli italiani colpiti nell’ultima settimana. Cui si sommano i nuovi allergici: persone che diventano allergiche improvvisamente e confondono la pollinosi ...

Salute : disturbi alimentari per 3 milioni di italiani - il 96% sono donne : In Italia si stima che siano piu’ di 3 milioni le persone affette da disturbi dell’alimentazione di cui il 95,9% sono donne e il 4,1% uomini. Il dato e’ stato presentato oggi al ministero della Sanita’ in occasione della Terza Giornata sulla Salute delle donne. La maggiore vulnerabilita’ osservata nel sesso femminile in eta’ adolescenziale o giovane adulta sembra indicare che questi disturbi sono associati a ...