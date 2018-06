Roma | Spostati 27 ambulanti

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018)– Sono state completate le ‘rilocalizzazioni’ deglinel X municipio. Dove da via Orazio dello Sbirro e via Vasco de Gama a largo della Paranzella sono state spostate 27 postazioni. I piani di rilocalizzazione, approvati dai singoli Municipi in base alle esigenze e criticità del caso, sono coordinati dall’Amministrazione. A tutela del commercio, della pubblica sicurezza e del decoro cittadino. Lo fa sapere il Comune diin una nota. Agli operatori vengono infatti adibiti spazi più idonei all’attività di vendita all’aperto e lontani da incroci stradali pericolosi. “Prosegue l’attuazione dei piani municipali a tutela di commercio, sicurezza e decoro- dichiara il sindaco diVirginia Raggi-. In questo modo ne beneficeranno gli operatori, che potranno lavorare in aree adibite. Dove banchi e furgoni non siano ...