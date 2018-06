: #Roma, sgominata la 'banda del jammer' - CyberNewsH24 : #Roma, sgominata la 'banda del jammer' - CronacheCittadi : Roma. Operazione “Irriducibili” dei Carabinieri. Sgominata la “Banda del jammer”: furti in abitazioni, gioiellerie… - TelevideoRai101 : Roma, sgominata la 'banda del jammer' -

I Carabinieri della compagniacentro stanno eseguendo un'operazione contro contro unaattiva in tutta Italia e specializzata in furti in abitazioni, gioiellerie e tabaccherie con la tecnica del "buco". In esecuzione 9 misure cautelari nei confronti di 8 italiani e un tunisino. Usavano potentissimia 12 frequenze in grado di disabilitare gli apparati telefonici, radio, nonché le telecamere di sorveglianza. Laera anche in grado di attaccare i bancomat posti nei centri commerciali.(Di giovedì 28 giugno 2018)