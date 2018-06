Roma | sgominata la banda del jammer | razziavano abitazioni | gioiellerie e

Roma : Furti abitazioni e bancomat - sgominata banda : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato esecuzione a un’ordinanza. Tale ordinanza dispone misure cautelari nei confronti di 9 persone, 8 italiane e 1 tunisina. I reati contestati sono furto in abitazione in concorso e Furti aggravati. L’indagine è stata avviata nel mese di maggio del 2016 dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina in sinergia e con i Carabinieri di Castello di Cisterna ...

Roma - sgominata la "banda del jammer" : 9.53 I Carabinieri della compagnia Roma centro stanno eseguendo un'operazione contro contro una banda attiva in tutta Italia e specializzata in furti in abitazioni, gioiellerie e tabaccherie con la tecnica del "buco". In esecuzione 9 misure cautelari nei confronti di 8 italiani e un tunisino. Usavano potentissimi jammer a 12 frequenze in grado di disabilitare gli apparati telefonici, radio, nonché le telecamere di sorveglianza. La banda era ...

Roma - sgominata banda di narcotrafficanti : "macumbe" ai carabinieri : Roma, sgominata banda di narcotrafficanti: "macumbe" ai carabinieri In manette 9 cittadini peruviani che, grazie a sofisticate tecniche di camuffamento, riuscivano a portare la droga dal Sud America alle principali piazze di spaccio della Capitale. Durante le perquisizioni trovati diversi oggetti per il culto della ...

Roma - banda di truffatori sgominata dai carabinieri nell'operazione "Prova a prendermi" : Si facevano passare per alti funzionari vaticani. Hanno messo a segno colpi per milioni di euro. Operavano in tutta Europa. 7 arrestati in flagranza, 22 denunciati e 26 indagati.

Sgominata baby gang a Roma : Roma, 5 giu. – (AdnKronos) – Era una vera e propria baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell’area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio. Quattro giovanissimi, di età compresa tra i 14 e 16 anni, diventati l’incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese con l’accusa di rapina in concorso.Ieri pomeriggio, la gang, ...

Roma - sgominata banda di spacciatori a Prima Porta : Un'altra operazione antidroga andata a buon fine a Roma nel giro di poche settimane. Dopo gli arresti dei giorni scorsi di bande composte da italiani e albanesi, oggi è toccato invece a una banda di spacciatori di Porta Nuova, composta da italiani e nordafricani.I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito stamattina sette mandati d'arresto, di cui sei in carcere e uno agli arresti domiciliari, più un procedimento di obbligo ...

