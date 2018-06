romadailynews

: In diretta da Roma, dalla villa sequestrata al clan dei Casamonica. #lamafiamifaschifo LIVE >… - matteosalvinimi : In diretta da Roma, dalla villa sequestrata al clan dei Casamonica. #lamafiamifaschifo LIVE >… - Viminale : Il ministro dell'Interno #Salvini in diretta dalla villa sequestrata al clan dei Casamonica a Roma - romadailynews : #Roma: Sequestrata una centrale del falso al #Prenestino: Durante la perquisizione sono… -

(Di giovedì 28 giugno 2018)– Il Gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale diCapitale ha posto sotto sequestro un appartamento in via Casali del Drago –zona- nell’ambito di un’indagine sul commercio illegale nella capitale. Sono state fermate 11 persone all’interno di quella che viene considerata una vera e propriadi smistamento e lavorazione di merci contraffatte: borse, abbigliamento, prodotti di noti marchi pronti per essere distribuiti nella zona sud est di. Questa mattina gli agenti, su delega della Procura di, hanno effettuato una perquisizione in un alloggio, in cui sono state trovate centinaia di borse false. A questo punto i locali sono stati sequestrati e gli uomini trovati all’interno, tutti di nazionalità senegalese, portati presso gli uffici di via Macedonia per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione sono stati ...