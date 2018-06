Roma | Rapine ad anziani | arrestate due donne

"Troppe rapine e aggressioni". Gli abitanti della periferia di Roma si preparano alle ronde : "Da qualche mese il nostro quartiere è purtroppo teatro di furti, rapine e aggressioni. Gli episodi si sono registrati non solo di notte, ma anche e soprattutto in pieno giorno. La gente inizia ad aver paura e ci ha contattato per chiederci aiuto. Come Comitato stiamo pensando di organizzare delle passeggiate notturne e stiamo anche valutando la possibilità di realizzare dei turni di ronde notturne". È quanto annuncia il ...