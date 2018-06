Roma | Minacciano con pistola giocattolo | denunciati 20enni

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018)– Tre ventennini, senza motivo, hanno avvicinato un passante in piazza dell’Ara Coeli. Lo hanno minacciato di morte puntandogli una, per poi fuggire a bordo di un’auto. La vittima è un 39enne residente a. Ha immediatamente dato l’allarme ai Carabinieri di Piazza Venezia che hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Li hanno rintracciati poco dopo a bordo della stessa auto con la quale erano scappati. Sono stati trovati in possesso della, risultata un modello, priva del tappo rosso. I tre ventenni, tutti incensurati, sono stati condotti in caserma eper minaccia aggravata. L'articoloconproviene daDailyNews.