Roma | la Raggi vorrebbe togliere i sanpietrini dalle strade

Roma - Raggi : “Grillo? La fiducia in me non è mai mancata”. E lui : “Senatori estratti a sorte? Lo fanno anche in Bulgaria” : “La fiducia non è mai mancata, sono venuta a trovare degli amici”. Lo afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo dall’hotel Forum. E Beppe Grillo, dopo una visita al ministero della Giustizia torna all’Hotel Forum e risponde ai cronisti: “I Senatori estratti a sorte? Sono una bella idea si fa pure in Bulgaria”. L'articolo Roma, Raggi: “Grillo? La fiducia in me non è mai mancata”. E lui: ...

Roma - Raggi : “Via i sanpietrini da strade ad alta percorrenza. Danni frequenti e costi di manutenzione elevati” : Via i sanpietrini dalle strade ad alta percorrenza della Capitale. La proposta arriva dalla sindaca Virginia Raggi, che su Facebook spiega: “I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più ...

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte Romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Dopo il "caso Almirante" Raggi presenta una mozione per "Roma antifascista". Meloni : "M5S fa gazzarra" : "E' una mozione a cui tengo in modo particolare perchè sancisce la posizione di tutta l'amministrazione capitolina sull'identità antifascista della città di Roma. La nostra città purtroppo ha versato un alto tributo di sangue. Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti" con il "divieto di ricordare nella toponomastica esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito ...

Municipi Roma - 'effetto Raggi' : anche Montesacro al centrosinistra : Un altro Municipio di Roma passa al centrosinistra. Dopo la Garbatella, nei ballottaggi delle elezioni comunali è toccato a Montesacro, in quello che molti leggono come un segnale degli elettori al ...

Raggi : fuori mafia da Roma - confiscati 18 - 5 milioni : Raggi: non abbassiamo lo sguardo Roma- Di seguito il tweet di Virginia Raggi, sindaca di Roma. #fuoriLamafiaDaRoma. confiscati 18,5 milioni di euro al clan Fasciani. Ringrazio la @GDF e la Dda Roma per l’operazione di oggi. Criminalità non deve inquinare economia litorale #NonAbbassiamoLoSguardo. L'articolo Raggi: fuori mafia da Roma, confiscati 18,5 milioni proviene da RomaDailyNews.

Roma - Raggi a processo per nomina fratello Marra : La sindaca deve rispondere per falso nell'ambito della nomina di un suo collaboratore al Campidoglio; oggi prima udienza, ma Virginia Raggi non era presente -

Due anni fa Raggi diventava sindaco di Roma : oggi a processo per falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016...

Roma - aperto e subito rinviato il processo alla sindaca Raggi : Roma, 21 giu. , askanews, aperto e subito rinviato il processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il giudice del tribunale monocratico della Capitale, sentite le parti, acquisiti gli atti, ha ...