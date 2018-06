Roma | intascava la tassa di soggiorno del Plaza | sequestrati 2 milioni di euro al padre

Roma - in manette per corruzione sei poliziotti. “Intascavano tangenti e spifferavano le inchieste” : Erano pagati per combattere il crimine, ma invece di indagare sugli illeciti «intascavano» tangenti e spifferavano segreti sulle inchieste. Per questo sei agenti della Polizia di Stato sono finiti in manette nell’ambito di un’operazione del Nucleo Investigativo dei carabinieri e della Squadra Mobile, coordinata dalla procura di Roma, che ha portato...