Roma - intascava la tassa di soggiorno del Plaza : sequestrati 2 milioni di euro al padre della fidanzata del premier Conte : Aveva intascato la tassa di soggiorno per quattro anni, dal 2014 al 2018, invece di versarla al Comune di Roma . Per un totale di 2 milioni di euro , somma che oggi il gip Giovanni Giorgianni, su richiesta della procura, ha provveduto a sequestrare a Cesare Paladino. L’uomo, accusato di peculato, è amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza , struttura a 4 stelle nella centralissima via del Corso. La figlia di ...

Roma - in manette per corruzione sei poliziotti. “Intascavano tangenti e spifferavano le inchieste” : Erano pagati per combattere il crimine, ma invece di indagare sugli illeciti «intascavano» tangenti e spifferavano segreti sulle inchieste. Per questo sei agenti della Polizia di Stato sono finiti in manette nell’ambito di un’operazione del Nucleo Investigativo dei carabinieri e della Squadra Mobile, coordinata dalla procura di Roma, che ha portato...