Roma Il sindaco firma l’ordinanza no slot

Barbarano Romano - Il sindaco Marchesi : 'Il parco archeologico accademico comincia ad essere realtà' rinvenuti gioielli - suppellettili e ... : Durante la sepoltura questi oggetti erano deposti nella tomba come dono che doveva accompagnare la donna morta nell'altro mondo. Le ceramiche possono collocarsi in un periodo che va dalla seconda ...

Il sindaco di Modica andrà a Roma per difendere il Tribunale : E' stato il sindaco di Modica assieme a quelli di Nicosia e Mistretta a chiedere all'assessore alle autonomie locali di chiedere incontro a Roma

Due anni fa Raggi diventava sindaco di Roma : oggi a processo per falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016...

Stadio Roma - Bonafede : 'Lanzalone l'ha scelto Raggi'. Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : 'Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro', ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto e mezzo parlando dell'inchiesta sullo ...

Stadio Roma - Bonafede : «Lanzalone l'ha scelto Raggi». Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : «Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro», ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto...

Stadio Roma - il sindaco Sala : “50mila euro da madre di Parnasi? Finanziamento veicolato dal Pd. Tutto rendicontato” : Il Finanziamento da 50mila euro ricevuto Maria Luisa Mangoni, moglie di Sandro Parnasi, in campagna elettorale? È’ stato “rendicontato” secondo le regole, Tutto è avvenuto nella “massima trasparenza”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si affida a facebook per replicare alle parole attribuite a Luca Parnasi da un’informativa dei carabinieri riportata dal Fatto Quotidiano in edicola. Secondo l’imprenditore arrestato ...

Stadio Roma - sindaco Raggi convocata in procura come testimone : La procura di Roma ha convocato il sindaco Virginia Raggi come testimone sull'inchiesta del nuovo Stadio, che ha portato all'arresto di nove persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, e venti indagati. I pm cercano di fare luce sulle trattative che vi sono state per l'approvazione del progetto, verificando i rapporti tra il primo cittadino e Luca Lanzalone (ex presidente di Acea), che secondo gli inquirenti sarebbe stato il referente nella ...

Roma. Rocca (FdI) : Raggi sindaco a sua insaputa : “Capita di avere un sindaco della Capitale, Virginia Raggi, che firma promozioni, assunzioni e la macrostruttura della macchina capitolina salvo poi dire “non se sapevo nulla” al veriicarsi di alcuni problemi” a dichiararlo in una nota Federico Rocca membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. “E’ stato così per Raffaele Marra, per suo fratello e per altri collaboratori e assessori del primo ...

Dopo due anni da sindaco - Virginia Raggi ha detto la sua sull'incurabilità di Roma : “Non chiedo sconti ma pretendo coRaggio da parte di tutti coloro che hanno l’immenso potere di raccontare: possibile che non ci sia mai nulla di positivo su cui scrivere?”. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di rispondere alla lettera aperta pubblicata sul Fatto Quotidiano, a firma Antonio Padellaro. Una lettera in cui il giornalista manifestava apertamente le sue preoccupazioni per una città in grande ...

L’accusa di finanziamento illecito contestata all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è andata in prescrizione : È andato in prescrizione il reato di finanziamento illecito contestato all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno nel processo “Accenture”, che si riferiva a un episodio avvenuto durante le elezioni regionali del 2010. Per Alemanno erano stati chiesti 1 anno e The post L’accusa di finanziamento illecito contestata all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è andata in prescrizione appeared first on Il Post.

Mollia oggi addio al sindaco Claudio Romagnoli : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia oggi Borgosesia > Attualità > Mollia oggi addio al sindaco ...

Comune - il sindaco riceve il nuovo ambasciatore di Romania : NAPOLI. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi a palazzo San Giacomo il nuovo ambasciatore di Romania George Bologan, con il quale si è intrattenuto in un cordiale colloquio. Il ...