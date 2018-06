Roma | hotel di lusso del centro evade tassa di soggiorno per oltre 2 milioni

Roma - estetista 26enne morta in una vasca da bagno di un hotel/ Ultime notizie Fratocchia - giallo sul decesso : Roma, estetista 26enne trovata morta in una vasca da bagno di un hotel: Ultime notizie, la vicenda ha avuto luogo a Fratocchie, il corpo senza vita è stato rinvenuto dal fidanzato(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 23:36:00 GMT)

Un hotel di lusso apre nel cuore di Roma : Esattamente come accade per le residenze private, la proprietà è stata curata e arricchita, fino a raggiungere la bellezza di un albergo unico al mondo. Lo stesso nome dell'hotel è un omaggio alla ...

Roma - sfilata di vip al Pool party sulla Sky Blu Terrace dell'Aleph Hotel : Il Pool party è l'evento estivo per antonomasia e l'Aleph Rome Hotel ha aperto le porte del suo meraviglioso rooftop - famoso per la scenografica piscina, lo Shisha Corner e il Coktail Bar - con l'...

Olivia Paladino - chi è la compagna del premier Conte/ Figlia del proprietario dell'Hotel Plaza di Roma : Olivia Paladino, chi è la compagna del premier Conte: è Figlia del proprietario dell'Hotel Plaza di Roma e manager nel settore alberghiero. Le ultime notizie sulla nuova "first lady"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:42:00 GMT)

Bolzano : viaggio tra gli scenari d’artista delle Dolomiti - con il Romantik Hotel Cappella di Colfosco : Il grande artista del paesaggio William Turner si è soffermato con incanto a dipingere le Dolomiti. In Alta Badia, dove le cime Patrimonio Mondiale UNESCO svettano con le loro particolari forme, donando ogni giorno splendide visioni, troverebbe ancora oggi ispirazione per le sue opere. E la sensazione è quella della meraviglia, quando gli scenari Dolomitici si aprono dalle finestre del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), paesino pittoresco ...

Roma - Meloni : al lavoro per più hotel 5 stelle e fiera incoming : Roma, 25 mag. , askanews, - "Siamo da due anni al lavoro per promuovere Roma. I numeri dell'anno scorso dicono che abbiamo iniziato ad invertire la rotta, con +3% di arrivi, +4% di stranieri, +5% di ...

Roma - volpe rossa trovata in hotel : liberata a villa Ada : Un'esemplare di volpe rossa è stato trovato ieri in un magazzino di un hotel di via Clitunno. A chiamare i carabinieri della stazione Salario sono stati alle 11 circa i dipendenti dell'albergo ...

Aprono a Roma i primi BeeHotel per api solitarie : Aprono a Roma i primi BeeHotel per api solitarie Si, alberghi per api solitarie, per celebrare la prima giornata mondiale delle api, World Bee Day, in programma domenica 20 maggio. Una festa, è il caso di dirlo, appena istituita dalle Nazioni unite per ricordare l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. I BeeHotel sono delle strutture esagonali in legno al cui interno sono disposte cannucce di carta, ciocchetti di ...

Aprono a Roma i primi Beehotel - alberghi per api solitarie : Le api solitarie sono la maggioranza delle oltre 20mila specie di api che esistono al mondo, spiega Taccari. Non vivendo in colonie, e non dovendo proteggere grandi quantità di miele, hanno molto ...

Alberghi per api solitarie - a Roma installati i primi BeeHotel : A Roma aprono i primi Alberghi per api solitarie, che prendono il nome di BeeHotel. A darne notizia è il canale informativo Ambiente & Energia dell'Ansa. Ad accogliere questi insetti non ci saranno addetti alla reception, ma una semplice cassettina esagonale in legno con delle celle create con piccoli tubi dove queste api, seppur non domestiche ma comunque molto importanti per l'impollinazione delle piante, potranno trovare un rifugio ...

Ambiente : a Roma arrivano i BeeHotel - alberghi per api solitarie : Roma, 15 mag. , askanews, Si parte in questi giorni a Roma dall'Oasi LIPU di Castel di Guido ma l'obiettivo è installare decine di BeeHotel in balconi, giardini e scuole di tutta la città per dare un ...

Myconian Utopia Resort : il vostro hotel Romantico a Mykonos : È a un passo da Elia Beach, tra le spiagge più modaiole di Mykonos, ma è contemporaneamente uno tra i posti più silenziosi e romantici della Ibiza della Grecia: un Resort di lusso dall’animo green, dove i giorni trascorrono lenti riempiendosi gli occhi di bellezza guardando il mare, facendosi coccolare, rilassandosi con chi si ama. Eccolo il Myconian Utopia Resort, quel posto perfetto che hai nella mente ma che esiste davvero (lo ...