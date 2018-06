Roma | Furti abitazioni e bancomat | sgominata banda

Roma - presa banda del jammer - 9 arresti : i furti anche in casa di un pensionato che aveva sotto il materasso 220mila euro : Sono considerati responsabili di furti in abitazioni, gioiellerie e sportelli Atm bancomat in tutto il Centro Italia: al termine di un'indagine, denominata 'Irriducibili', i carabinieri della ...

Roma : Specialisti furti d’auto - 3 arresti : Roma – Tre uomini Romani di 24, 25 e 51 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale. Si tratta di nullafacenti già conosciuti alle forze dell’ordine. L’accusa è di furto aggravato in concorso. In zona Balduina i Carabinieri sono stati fermati da una cittadina che riferiva di essere stata vittima, poco prima, del tentato furto della propria autovettura. I militari hanno ...

Roma : 4 arresti e 3 denunce per violenze - furti e droga : Roma – Le attività dei Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia a piede libero di altre tre. In manette sono finiti due cittadini romeni. Uno arrestato per furto perché sorpreso a rubare in un supermercato. L’altro, 41enne, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia perché ha picchiato violentemente la moglie 37enne dopo l’ennesima lite. La ...

Roma. Furti nelle palestre - due arresti : 8.22 Aderivano alle offerte di giorni di prova nelle più esclusive palestre romane,esibendo documenti falsi per non essere rintracciati. Poi si mostravano soddisfatti e confermavano la loro presenza anche nelle sedute successive per poter fare razzia negli spogliatoi di effetti personali dei frequentatori abituali, custoditi negli armadietti. Infine sparivano velocemente. Con le accuse di furto aggravato,sostituzione di persona e frode ...

Roma : Nell’auto con refurtiva - arrestati : Roma – Una coppia di cittadini nomadi, di origini serbe, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. L’uomo di 21 e la donna di 27 anni, entrambi con precedenti. Sono stati fermati a bordo di un’auto carica di oggetti, risultati rubati poco prima da un appartamento. I Carabinieri, a bordo di un’auto civetta, hanno notato il 21enne che mostrava alcuni oggetti di cristallo alla ...

Furti d'auto : Roma al primo posto - superate Napoli e Milano : Consultando l'ultimo dossier della Polizia Stradale, presentato al vertice Euvid che ha radunato 27 forze di polizia europee, è possibile constatare come la geografia e le modalità...

Roma capitale dei furti d'auto : superata Napoli : In Italia il reato è in calo, ma aumentano le macchine rubate nella Città Eterna. Il nuovo ladro 2.0 è un hacker che inganna la centralina

Roma - concerto del primo maggio : 30 arresti per droga e furti : Controlli al concertone del primo maggio: 22 arresti per droga e 8 per furti. Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati, oltre che in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe, anche nei ...

Roma - blitz dei carabinieri al Pigneto : arresti per droga e furti : Roma, , askanews, - blitz nel quartiere Pigneto dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria per contrastare resti e fenomeni di degrado. Il bilancio ...