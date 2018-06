Roma | da sabato 7 luglio interamente pedonalizzato tratto via del Corso

Sabato seconda edizione della Mezza Maratona di Roma : Roma: circa 4.000 i partecipanti Roma – Fissata per Sabato 16 giugno la seconda edizione della Mezza Maratona di Roma. Orario di partenza fissato per le 21, da piazza del Popolo. La corsa rappresenta la 21 chilometri tra le più partecipate d’Italia, con i suoi 4.000 corridori. Si correrà nel centro storico con la magica atmosfera della città illuminata dalle calde luci di vie e piazze famose in tutto il mondo. Il percorso ricalcherà ...

Roma - Sabato 23 giugno riparte la Notte Bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

Sabato appuntamento con i Camminamenti di UISP per scoprire le tracce della Reggio Romana : Durante la passeggiata -partecipazione libera e gratuita-, sarà presente anche l'associazione di Archeologia Sperimentale "Legio I Italica" con spettacoli di rievocazione storica. Per chi fosse ...

La christian rock band torna a Roma in concerto - I The Sun suonano sabato 9 giugno : I rockettari del Papa tanto amati nelle parrocchie tornano a Roma. I The Sun, la rock band italiana di ispirazione cristiana del momento, faranno tappa a Roma, il 9 giugno alle ore 20.45 presso la ...

Castello di Gropparello (PC) : ogni sabato cene Romantiche - banchetti in costume e visite guidate : Non sono solo il fascino della storia e il desiderio di imparare qualcosa dalle antiche mura a riempire la lista dei motivi per raggiungere il Castello di Gropparello, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il clima in città diventa inaffrontabile. Oltre alla vocazione – per così dire didattica – il maniero sulle colline piacentine, a pochi chilometri dall’uscita di Fiorenzuola d’Arda, nutre la segreta aspirazione a essere un luogo ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

Termalismo. Sabato 23 giugno "Sogno di una notte di… inizio estate" alle terme dell'Emilia Romagna : C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', tour in e-bike e percorsi di ...

PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 maggio : Il riferimento è chiaramente a quella bellezza che copre il mondo e la natura, che San Francesco esaltava e che noi troppo spesso dimentichiamo . La mostra, che non si limita ad un invito ...

Mostre Roma - sabato 19 maggio 2018 torna La Notte dei Musei : Nell' Auditorium Daniele De Michele in arte Don Pasta presenterà il suo progetto La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Don Pasta incontra Artusi , a cura dell' Associazione Culturale ...

Roma - Sabato 19 maggio torna La Notte dei Musei : ... istituzioni italiane e straniere, altri siti espositivi e culturali - che aprono eccezionalmente al pubblico le proprie sedi dalle 20 fino alle 2 di Notte , ultimo ingresso all'1, con spettacoli, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di sabato 19 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Settima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis: anche domani i match su entrambi i campi inizieranno alle ore 12.00. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre lo streaming sarà assicurato dalla piattaforma Sky Go, invece gli incontri del torneo femminile saranno proposti in tv su Supertennis, mentre lo streaming sarà assicurato attraverso il ...