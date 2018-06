Roma | auto contro moto in via Ardeatina | ferito centauro

Roma - agenti corrotti : a fuoco auto imprenditore arrestato : A fuoco nella notte l'auto dell'imprenditore Carlo D'Aguano, coinvolto nell'indagine dei carabinieri sul presunto giro di corruzione per cui sono stati arrestati 6 poliziotti e una dipendente della ...

Roma : Ruba auto provoca incidente - arrestato : Roma – Un 49enne Romano ha Rubato un auto lasciata incustodita e con il motore acceso. Il proprietario, accortosi subito del furto, e’ salito a bordo dell’auto del cugino con cui stava parlando e, chiamato il NUE, ha iniziato l’inseguimento. Poco dopo una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato Romanina, ha intercettato il fuggitivo riuscendo a bloccarlo. La macchina Rubata era danneggiata nella parte ...

Roma - incendiata auto dell’imprenditore arrestato. Quando la “talpa” gli diceva : “Io e te ci siamo capiti subito” : È andata a fuoco nella notte la Maserati dell’imprenditore Carlo D’Aguano, arrestato nell’ambito dell’indagine per corruzione che ha coinvolto 6 poliziotti di Roma e la funzionaria della Procura capitolina Simona Amadio, candidata alle elezioni amministrative del 2016 nella lista leghista Noi con Salvini. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un boato e visto le fiamme fuoriuscire ...

Roma - la morte del giovane chef : 'L'auto ha invaso la corsia' : Un'invasione di corsia prima di travolgere lo scooter guidato dal 29enne Alessandro Narducci. A causare la morte del giovane chef stellato e della sua amica e collega, la 25enne Giulia Puleio, ...

Auto contRomano in tangenziale a Napoli : dimezzata condanna al dj - : La Corte di Assise d'Appello di Napoli ha dimezzato la condanna a 20 anni di reclusione inflitta in primo grado a Nello Mormile, il deejay di 31 anni che a bordo della sua Auto, all'alba del 25 luglio ...

Roma : Va contro un palo - morto automobilista : Roma – Tragedia nella Capitale. Un 68enne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22.45 su via Nomentana. L’uomo è deceduto poco dopo il trasporto al policlinico Umberto I di Roma. La dinamica La vittima, per cause sconosciute, ha perso il controllo del veicolo ed e’ andato a impattare contro un palo all’altezza del civico 120, in prossimità dell’incrocio con via Carlo Fea. Sul ...

Roma : a stazione Trastevere tornerà ordine - via automobili : Roma – Nuova vita per piazza Flavio Biondo. Si è infatti deciso di rimettere ordine dove sorgeva il parcheggio, dinanzi alla stazione Trastevere. Il piazzale dove oggi regna la sosta selvaggia – tanto che spesso i tram restano bloccati a causa della presenza di auto sui binari – sarà diviso in due parti. Quella di destra, guardando la facciata della stazione, sarà pedonale. Quella di sinistra ospiterà le pensiline degli ...

Municipio II : Accordo con Automobile Club Roma : Roma – Il Municipio Roma II e l’Automobile Club Roma sottoscrivono un Protocollo di Intesa di reciproca collaborazione in materia istituzionale dedicato, alla realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale a favore dei bambini e dei giovani. Dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 test drive in piazza e simulatori di guida ACI per consentire ai ragazzi di provare le proprie capacità di guida. Il Municipio Roma II e ...

Red Bull Soapbox Race - oltre 40 mila persone a Roma per la corsa delle auto senza motore : Creatività, competitività e divertimento. Sono questi gli ingredienti della Red Bull Soap Race, la gara globale per piloti amatoriali di folli vetture artigianali e senza motore, andata in scena oggi ...

Roma - chef e collega morti in un incidente : l'automobilista sarebbe stato al telefono : Uno scontro violentissimo li ha sbalzati dallo scooter per molti metri, venti o forse trenta. Lo chef stellato 29enne Alessandro Narducci e la sua amica e collega 25enne Giulia Puleio sono morti in pochi istanti [VIDEO]all'una e 40 di giovedì notte in un tragico incidente, forse un frontale, con l'auto guidata dal 30enne Fabio Feola. Lo scontro è accaduto a Roma sul lungotevere della Vittoria nel quartiere Prati. Il conducente dell'auto che li ...

Roma - scooter contro auto : muore 36enne - non aveva il casco Sott'accusa ancora le radici : E' morto sbalzato dal motorino. Catapultato contro un'auto a forte velocità questa notte in viale del Lido di Castel Porziano, la strada che collega la Cristoforo Colombo alla via Litoranea. Era senza ...

Chef morto a Roma - automobilista indagato per omicidio stradale : Chef morto a Roma, automobilista indagato per omicidio stradale La procura indaga con questa ipotesi di reato il 30enne che era alla guida dell'auto che si è scontrata con la moto su cui viaggiavano il cuoco stellato Alessandro Narducci e la sua collega Giulia Puleio. Entrambi sono morti nell’impatto Parole ...