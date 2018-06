Roma | a Forte Tiburtino nessuno passa a raccogliere rifiuti bruciati

Mirante : 'Volevo fortemente la Roma. Ci eravamo sfiorati in passato' : ROMA - ' Essere un giocatore della Roma è un motivo di orgoglio, una grande soddisfazione. Era una cosa che volevo fortemente, in passato ci eravamo sfiorati, ma questo è il momento giusto della mia ...

Atletica - Filippo Tortu : “In allenamento vado più forte di Roma e Savona. Oggi può cadere il muro dei 10”” : Sembra essere arrivato il grande giorno, quello che può riscrivere la storia dell’Atletica italiana. Oggi, infatti, Filippo Tortu sarà impegnato nei 100 metri nel meeting di Madrid e le sensazioni sembrano essere quelle giuste per poter puntare al record italiano della distanza regina: possono cadere il muro dei 10” e quel primato storico timbrato Pietro Mennea. La condizione dell’atleta 20enne: “Sto molto bene. ...

Roma : ‘Free Music Festival’ a Parco Forte Ardeatino : Roma – “La Musica dal vivo e la cultura sbarcano in periferia. Dopo il trionfo della prima edizione, torna anche quest’anno, dall’11 al 22 luglio, ArdeForte – Free Music Festival all’interno del Parco del Forte Ardeatino nel quartiere di Roma 70”. “Un festival per tutta la sua durata ad ingresso completamente gratuito. Il progetto nasce lo scorso anno da un’idea di alcune di realtà giovanili ...

Roma - parla l’agente di Gerson : l’ipotesi Sampdoria resta forte : Gerson al centro di diverse voci di calciomercato, alcune delle quali lo vedono vicino alla Sampdoria dell’ex giallorosso Sabatini Gerson potrebbe lasciare la Roma nella finestra di mercato estiva, anche se al momento non sono ancora pervenute offerte ufficiali all’agente del calciatore Marcao. Proprio quest’ultimo, parlando a forzaRoma.info, ha delineato l’attuale situazione in seno alla Roma, relativamente al ...

NUBIFRAGIO A Roma : BOMBA D'ACQUA E FORTE VENTO/ Ultime notizie video : allagamenti e disagi alla circolazione : BOMBA D'ACQUA a ROMA: NUBIFRAGIO sulla capitale e FORTE VENTO. Ultime notizie video: allagamenti e disagi alla circolazione, alberi cadono in strada(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Valeriani : a Roma emergenza abitativa molto forte : Valeriani: 10.000 famiglie con sfratto esecutivo Roma – Di seguito le parole di Massimiliano Valeriani, assessore della Regione Lazio alle Politiche abitative. “Serve un salto di qualità delle istituzioni. Per fare fronte al tema della Casa e non può prescindere dai numeri. A Roma l’emergenza abitativa è molto forte. Secondo dati della Prefettura abbiamo 11.600 persone in lista d’attesa nelle graduatorie. 30mila nuclei ...

Stadio Roma - nelle carte il ruolo di Parnasi : “Forte credibilità con il M5s e la cortesia al politico Pd. Ho lista di tutti i partiti” : “Io c’ho una lista di tutti i partiti politici, dieci soggetti. Io non voglio essere presente, la cosa la faccio fa’ a mamma. Poi vediamo come fa con i pagamenti”. Lo Stadio dell’As Roma, ma non solo. Un importante progetto commerciale nel comune di Marino – alle porte della Capitale – il restyling del litorale di Ostia “anche nell’interesse degli Spada”, altri interessi da sbloccare in città e il sogno di atterrare a Milano ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità “gialla” per temporali “di forte intensità” dal pomeriggio : “Un minimo depressionario in transito verso il Mar Tirreno determinerà condizioni di instabilità sulla regione a partire dal pomeriggio di oggi mercoledì 13. Le precipitazioni sono previste a carattere di rovescio o temporale persistente di forte intensità e interesseranno inizialmente il settore centro-occidentale della regione per poi estendersi nel corso della notte alle province orientali. I temporali sul settore centro-orientale per ...

"Gay Pride a Roma : "Una società fondata sul rispetto e le differenze è più forte" : "Bellissimo e grandissimo Gay Pride. Una società fondata sul valore delle differenze e sul rispetto è una società più forte e sicura. Una società dell'odio e delle paure è inevitabilmente una società insicura e pericolosa per tutti. Grazie agli organizzatori per aver fatto oggi più bella Roma". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. ...

Roma - paura nel metro B. "Forte esplosione" - ma era solo un guasto : Tanti passeggeri hanno segnalato l'esplosione, ma si trattava di un guasto alla linea aerea che aveva provocato fumo e scintille. Srvizio sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini.

Vienna soddisfatta : "Roma alleato forte sui migranti" : Il titolare del Viminale, dopo il colloquio positivo con Orban, viene elogiato dal collega viennese:"Se a giugno non ci sarà un'intesa sulla riforma del regolamento di Dublino, a settembre annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana" ha detto Herbert Kickl.

Migranti - Vienna : Roma alleato forte - oggi sentiremo Salvini : L'Austria considera l'Italia "un alleato forte" e se non ci sarà un'intesa sulla proposta per la riforma del regolamento di Dublino sul tavolo, al vertice dei leader Ue di giugno, alla riunione ...

Castan : 'Io - guerriero con la cicatrice e Roma nel cuore. Alisson il portiere più forte del mondo' : Prestito secco, 14 partite e la sensazione di sentirsi di nuovo lui, scrive Chiara Zucchelli su ' La Gazzetta dello Sport '. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del brasiliano: Perché ha deciso di ...