Rom a Udine | l' ex giunta di sinistra | No allo sgombero del campo

Ora a Udine la Lega usa il pugno duro : "Via i Rom - campo da chiudere" : "Non possiamo tollerare che a Udine ci sia una zona franca dove è consentito vivere occupando un'area di proprietà del demanio e sfruttando colLegamenti abusivi all'energia elettrica sulla cui sicurezza ci sarebbe molto da dire. Per non parlare dei falò e dei fuochi quando vengono bruciate gomme e altri rifiuti che costringono i residenti della zona a barricarsi in casa a causa del fumo e dell'odore". Lo ha dichiarato il leghista Alessandro ...

Golf Football Legends – Emozioni sul greeen di Udine con Alfa Romeo : Alfa Romeo e “Golf Football Legends”: Emozioni sul green di Udine, test su strada e tanto divertimento Dal 4 al 6 giugno si è svolta a Udine la “Golf Football Legends”, una tre giorni all’insegna del Golf e del divertimento, con la possibilità di giocare accanto a grandi leggende del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Marco Tardelli e tanti altri. Il brand Alfa Romeo, sponsor della manifestazione, ha offerto a tutti i partecipanti la ...

Udine - gonfiabile si Rompe : bimbo cade da 4 metri : FORGARIA NEL FRIULI , Udine, - Un bambino di dieci anni è caduto da una altezza di quattro metri da un gioco gonfiabile allestito nel parco di Cornino di Forgaria nel Friuli dove era in corso la ...

31/05/2018 - Inaugurata mostra del molisano Paternuosto pRomossa da Forche Caudine : La mostra, che ha già goduto di un articolo di mezza pagina nella cronaca di Roma da parte del quotidiano La Repubblica, ha chiamato a raccolta tanti romani d'origine molisana nel quartiere ...

Foto e video di Biagio Antonacci a Roma con Fiorello - Mario Incudine - Laïoung e la piccola Virginia sul palco : La doppietta di Biagio Antonacci a Roma si è conclusa con un concerto ricco di ospiti a sorpresa per la penultima data del Dediche e manie Tour 2018, che si appresta a chiudersi a Bologna il 26 maggio. Se nella prima data Romana era stata Laura Pausini ad apparire a sorpresa sul palco per duettare con Biagio sulle note dei brani che il cantautore ha scritto per lei, venerdì 25 maggio gli ospiti si sono triplicati: il primo a fare la sua ...

Udine - il centrodestra conquista l’ultima roccaforte Pd. Il candidato Ugo Falcone (FdI) festeggia col saluto Romano : Un video che riprende alcuni momenti dei festeggiamenti per la vittoria di Pietro Fontanini, candidato del centrodestra per la poltronissima di Udine, immortala il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ugo Falcone (in lizza per un posto in giunta) mentre ostenta ripetutamente il saluto romano al grido di “Udine rialzati”. Falcone insegna italiano, storia e geografia in una scuola secondaria oltre a lavorare nel campo dei ...