Rom a Roma - esperimento del Campidoglio : «5mila euro a chi vuole lavorare» : «Tra la ruspa del ministro Matteo Salvini e il mantenimento dello status quo, che sembra spinto da un certo mondo dell?associazionismo compreso quello cattolico, esiste una terza via...

Calciomercato Roma - il giovane Bianda arrivato in città : oggi visite e firma : E sono dieci. Il direttore sportivo Monchi è scatenato e sul mercato la Roma è pronta a ufficializzare il suo decimo colpo estivo. Dopo l'acquisto di Pastore ci sarà quello di William Bianda, il più ...

Giornata nazionale per la salute a Roma : In Piazza San Silvestro a Roma sarà allestita una tensostruttura in cui si parlerà di salute e benessere nelle città

Roma. Il sindaco firma l’ordinanza no slot : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in

Calciomercato Roma - stretta finale per Berardi : Altro rilancio del club giallorosso per l'esterno calabrese: offerti al Sassuolo 25 milioni più qualche contropartita tecnica. Manolas verso la permanenza: no a Inter e Chelsea

Roma - Tor di Valle : la rete dei prof per aggirare vincoli e ricorsi : C'era il circolo della politica ma c'era pure una lobby di professori universitari, alcuni dei quali con un certo curriculum alle spalle, ad aiutare il costruttore Luca Parnasi a completare la ...

Stadio Roma - Parnasi cede e parla per cinque ore davanti ai pm : Un interrogatorio fiume durato cinque ore e che riprenderà domani mattina. In una saletta del carcere di Rebibbia, si è svolto il primo confronto tra il costruttore Luca Parnasi e i pm della Procura ...

Roma - travolto dalla metropolitana alla stazione Piramide : Attimi di apprensione nella serata di mercoledì alla stazione Piramide della linea B della metropolitana. Un passeggero, sembra un asiatico, forse un turista, è caduto sui binari prima dell'arrivo del ...

Roma - esplosione in palazzina a La Storta/ Ultime notizie : due feriti - sedato l'incendio : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:25:00 GMT)

'Un boato fortissimo'. Roma - esplode palazzina : è choc : Le fughe di gas sono estremamente pericolose e a volte mortali, come ci ricorda troppo spesso la cronaca. L'aria satura di monossido di carbonio è in grado infatti uccidere in pochi minuti, soprattutto se le persone sono colte nel sonno, inoltre la presenza di gas comporta il rischio di ...

Stadio Roma - Parnasi interrogato per sei ore dai pm : L'interrogatorio, richiesto dai difensori dell'imprenditore arrestato, è iniziato intorno alle 16 nel carcere di Rebibbia e si è concluso a tarda sera. Riprenderà ancora in mattinata

Incendi Roma : oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Roma, dalle otto di stamattina alle venti di stasera. Almeno 40 sono stati gli interventi per Incendi di sterpaglie soprattutto nella zona Sud-Est di Roma, Laurentina e Pontina: in particolare sulla Pontina, al km 22, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro all’altezza di Castel Romano. L'articolo Incendi Roma: oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere ...

