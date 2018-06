Ritrovato il teschio del fuggiasco di Pompei

huffingtonpost

(Di giovedì 28 giugno 2018) "Non è morto per choc termico o per il masso che gli è caduto addosso, ma per soffocamento iltrovato nelle scorse settimane a". Lo annuncia al forum in corso all'ANSA il direttore del parco archeologico diMassimo Osanna annunciando i continui e interessantissimo sviluppi degli scavi. "Abbiamo appena trovato anche il, con la bocca spalancata in modo impressionante", aggiunge. Di sicuro, ricostruiscono gli esperti, il poveretto deve essersi attardato. La sua tibia presenta le tracce di una brutta infezione ossea che doveva procuragli dolore e rendergli difficoltosa la fuga. Quando si è convinto a scappare la situazione era precipitata, nel vicolo si erano depositati già due metri di lapillo. Il poveroclaudicante deve aver tentato il tutto per tutto. Ma non ce l'ha fatta. Un masso enorme lo ha investito colpendolo al ...