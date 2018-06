Ritira il premio per Fabrizio Frizzi La Mantovan si commuove sul palco

Il canale tv Marcopolo Ritira il premio Moige per il programma “Cielo e Terra” condotto da Marco Liorni : Il canale Marcopolo si aggiudica il premio Moige per “Cielo e Terra” il programma andato in onda nel 2017 dove il conduttore, Marco Liorni, accompagna il grande pubblico e gli appassionati di viaggi e di storia in numerosi monasteri, eremi ed abbazie presenti in Italia e in Europa, mettendone in evidenza non solo le affascinanti strutture architettoniche e i tesori artistici che contengono, ma anche e soprattutto il progetto spirituale che è ...