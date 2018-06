Rita Pavone contro i Pearl Jam sui migranti Fatevi gli affari vostri

Rita Pavone : ‘Farsi gli affari loro no?’ - la critica ai Pearl Jam sui migranti : “Con tutte le rogne che hanno a casa loro negli USA, vengono a fare le pulci a noi?”. Rita Pavone su Twitter critica i Pearl Jam che, nel corso del loro concerto allo Stadio Olimpico di Roma, hanno eseguito una cover di Imagine di John Lennon accompagnandola a un messaggio politico più attuale che mai proiettato sui maxischermi: una ciambella di salvataggio con gli hashtag #apriteiporti e #saveisnotacrime, chiaro riferimento ai ...

Rita PAVONE/ Teddy Reno e quel matrimonio da più di 50 anni (Una serata… Bella - Nel blu - dipinto di blu!) : RITA PAVONE, l'amore per lo sport ha portato l'artista ad essere protagonista anche negli studi di Balalaika per i Mondiali 2018 di Russia. (Una serata Bella... nel blu dipinto di blu)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:11:00 GMT)

Rita PAVONE/ Il premio a sorpresa : "Non me l'aspettavo davvero" (Una serata… Bella - Nel blu - dipinto di blu!) : RITA PAVONE, l'amore per lo sport ha portato l'artista ad essere protagonista anche negli studi di Balalaika per i Mondiali 2018 di Russia. (Una serata Bella... nel blu dipinto di blu)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Rita Pavone/ L'amore per Teddy Reno : "avevo tutti contro" (Una serata Bella... nel blu dipinto di blu) : Rita Pavone, L'amore per lo sport ha portato l'artista ad essere protagonista anche negli studi di Balalaika per i Mondiali 2018 di Russia. (Una serata Bella... nel blu dipinto di blu)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 07:09:00 GMT)

Balalaika - dalla Russia col pallone - Mondiali di Calcio 2018/ Anticipazioni : ospiti Gerry Scotti e Rita Pavone : Al via questa sera Balalaika, dalla Russia col pallone, lo show tutto dedicato ai Mondiali di Calcio condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino. In studio Belen Rodriguez e la Gialappa's Band(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:59:00 GMT)

Balalaika : Blasi e Savino al debutto con Gerry Scotti e Rita Pavone : Nicola Savino Il fischio di inizio vale anche per loro. Stasera Nicola Savino e Ilary Blasi, con la partecipazione della Gialappa’s Band, debutteranno alla guida di “Balalaika – Dalla Russia col pallone”, il nuovo programma “mondiale” di Canale 5. L’appuntamento è a partire dalle 22 subito la fine del big match “Portogallo-Spagna”. In studio anche Diego Abatantuono, Belen Rodriguez e il Mago Forest. E per commentare news, ...

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è morto/ Il ricordo di Rita Pavone e Red Ronnie : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Paolo Ferrari è morto/ Rita Pavone : Con sincero dolore dò l'addio a un grande attore e una bellissima persona : Paolo Ferrari è morto a Roma, aveva 89 anni; addio al celebre attore italiano ma nato a Bruxelles e che ha recitato con tanti registi importanti come Alessandro Blasetti e Franco Zeffirelli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:35:00 GMT)

Rita PAVONE/ Il rapporto con Teddy Reno e il ritorno in Brasile (Che fuori tempo che fa) : RITA PAVONE è stata fra gli ospiti più apprezzati di Amici di Maria De Filippi e questa sera la rivedremo a Che fuori tempo che fa, dove potrebbe parlare di Teddy Reno(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:54:00 GMT)

