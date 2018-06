Rita Pavone contro i Pearl Jam | Con tutte le rogne che hanno negli Usa | vengono a

huffingtonpost

: @shampo64 @Rita_Pavone_ @SkyTG24 Ma proprio questo è il punto. Non è che l'accidia di altri assolva noi dai nostri… - Marco_Evang : @shampo64 @Rita_Pavone_ @SkyTG24 Ma proprio questo è il punto. Non è che l'accidia di altri assolva noi dai nostri… - themaninhavana : @Rita_Pavone_ Durante il concerto hanno abbondantemente smerdato la loro politica interna relativamente all'immigra… - iochiu : @Rita_Pavone_ @SkyTG24 Sempre un signora! Neanche lei sa niente di me, ma questo non le ha impedito di offendere. -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ha criticato iJam per essersi intromessi, durante il loro concerto a Roma, in questioni italiane che non li riguardavano.ha affidato a Twitter la sua polemica: "Della serie: ma farsi gli affari loro, mai?!", ha cinguettato sul social network. Il riferimento è alla cover di 'Imagine' che il gruppo grunge ha corredato con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime, "Salvare non è un crimine"....E il mio: " Ma farsi gli affari loro, no ? " , era inteso come : Conlechea casa loroUSA,a fare le pulci a noi ? Puoi essere il più grande artista del mondo, ma ciò non toglie che sei un ospite e come tale dovresti comportarti. Amen —Official (@_) 28 giugno 2018"Ai Cip e Ciop che prendono lucciole per lanterne e sparano bordate idiote solo per ...