Risultati del 28 giugno 2018

Tabellone Mondiali Russia 2018 – I Risultati del girone E quasi completano il quadro degli ottavi : Brasile e Svizzera sfideranno… [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale dopo i verdetti del gruppo E: il Brasile blinda il primato e sfiderà il Messico Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Grandi emozioni nella kermesse russa che non smette di stupire, partita dopo partita. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania, scendono in campo Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica per staccare i due pass decisivi per gli ottavi. A ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : definite le semifinali maschili - i Risultati di mercoledì 27 giugno : Dopo il giorno di riposo, tornano le gare del torneo di Pallamano dei Giochi del Mediterraneo, ospitati dalla città catalana di Tarragona, che hanno riservato come sempre molte emozioni nei due tornei. UOMINI Sono iniziati i quarti di finale, aperti dal 30-25 della Tunisia nel derby nordafricano contro l’Algeria, con la Croazia che si è invece imposta solamente 17-16 contro la Slovenia in una partita avara di reti. Tutto facile per la ...

244° Anniversario Fondazione Guardia di Finanza - presentati i Risultati operativi dell'anno 2017 : Pescara - Presso la caserma “ViceBrigadiere Ermando Parete”, sede del Reparto Operativo Aeronavale e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, è stato celebrato, con sobria ma solenne cerimonia, il 244° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona di fiori, da parte del Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Flavio Aniello, ...

Germania si qualifica agli ottavi se.../ Risultati con la Corea del Sud per passare il turno - Mondiali 2018 - : La Germania si è rimessa in corsa per qualificarsi agli ottavi dei Mondiali 2018: contro la Corea del Sud i tedeschi potrebbero anche pareggiare.

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei gironi E-F - diretta gol live score delle partite (oggi 27 giugno) : Risultati Mondiali 2018, Classifica dei gironi E-F, diretta gol live score delle partite in programma oggi 27 giugno. Brasile e Germania in campo per match decisivi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 07:20:00 GMT)

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Finali di Specialità - Risultati e podi. Italia con 2 medaglie : A Tarragona (Spagna) si sono disputate le Finali di Specialità dei Giochi del Mediterraneo 2018, rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Concluso il programma della Ginnastica artistica, di seguito tutti i risultati. VOLTEGGIO (femminile): L’egiziana Nancy Taman rispetta il pronostico della vigilia vincendo (13.899) davanti alle slovene Tjasa Kysselef (13.733) e Teja Belak (13.499). PARALLELE ASIMMETRICHE: Trionfo ...

Tuffi - Eurojunior 2018 : i Risultati della seconda giornata. Maia Biginelli è quinta dal trampolino : Proseguono gli Eurojunior di Tuffi ad Helsinki. Dopo il decimo posto nel Team Event, l’Italia manca ancora l’appuntamento con le medaglie nelle gare odierne. Il miglior piazzamento è stato il quinto posto nella gara femminile (categoria B) dai 3 metri di Maia Biginelli, che ha concluso la sua gara con 327.70 punti. Un podio che non era lontano per l’azzurra classe 2003. Infatti a trionfare è stata la russa Elizaveta Kuzina ...

Classifiche Mondiali 2018 : i Risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Fisica : Berkeley Prize 2019 a Elena Aprile per i Risultati di XENON1T ai Laboratori del Gran Sasso : Elena Aprile, responsabile internazionale del più sensibile esperimento condotto fino ad oggi per la ricerca diretta di materia oscura, XENON1T ai Laboratori INFN del Gran Sasso, è stata insignita del premio Lancelot M. Berkeley 2019 per il suo meritorio lavoro nel campo dell’astroFisica. “È meraviglioso – ha commentato Elena Aprile alla notizia del riconoscimento che le è stato attribuito – e sono molto onorata di ricevere questo premio”. Elena ...

Red Bull Air Race – A Budapest trionfa Martin Šonka : i Risultati della 4ª tappa [GALLERY] : Red Bull Air Race: i risultati della 4ª tappa tenuta a Budapest il 23 e 24 giugno. Vince il pilota di casa Martin Šonka, al secondo posto Mika Brageot mentre Matt Hall si aggiudica il terzo posto del podio. Tanti gli applausi dei 135.000 spettatori di Budapest per il quarto round del Red Bull Air Race 2018, tenutosi proprio questo fine settimana. Sorrisi orgogliosi hanno caratterizzato la vittoria del “pilota di casa” Martin Šonka, la prima ...